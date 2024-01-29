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MİT'ten PKK'nın şehir yapılanmasına darbe: Sözde sorumlu yakalandı
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29 Ocak 2024 Pazartesi 17:44:00 - Güncelleme:29 Ocak 2024 Pazartesi 17:44:00

MİT'ten PKK'nın şehir yapılanmasına darbe: Sözde sorumlu yakalandı

Kaynak: TRT Haber

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MİT ve jandarmanın 2 ilde ortak düzenlediği terör operasyonunda, aralarında PKK'nın şehir yapılanması YPS'nin sözde sorumlusunun da olduğu 5 şüpheli yakalandı.

MİT Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire başkanlığı ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla önemli bir operasyona imza atıldı.

3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması YPS'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Diyarbakır ve Mersin'de şüphelilerin bulundukları adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda aralarında terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması YPS'nin sözde sorumlusu Demhat kod adlı Ö.Ç.'nin de olduğu 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Saldırı hazırlığında oldukları belirlenen terör şüphelilerinin, sosyal medya üzerinden çocuk ve gençleri kandırıp örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları da tespit edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Etiketler : terör operasyonu MİT jandarma
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