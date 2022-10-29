VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"ERDOĞAN YENİ OSMANLI VİZYONUNU TANITTI"
PKK'nın kirli yöntemleri deşifre oldu...
Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor...
"İnsani değerler ve ruh yoksa iyi bir müzisyen olunamaz"
Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
10. BOĞAZİÇİ FİLM FESTİVALİ'NDE ALTIN YUNUS'LAR SAHİPLERİNİ BULDU
Cumhuriyet kutlaması
Her şey yolunda
Anjiyo oldu
‘Kraliçe olmak için gencim'
‘Afet Hoca' yürekleri ısıttı
Kızlarına alışveriş yaptı
Film ekibi stüdyoda
50 yıllık karavanla klip
Evliliğimizi kurtarmaya çalışıyoruz
İstanbul Havalimanı zirvedeki yerini korudu... "Bu gurur hepimizin"
KENE ISIRIĞI KIRMIZI ET ALERJİSİ YAPIYOR
Leptin direnci doyma hissini ortadan kaldırır
Kahve, kemik erimesini tetikliyor
Yorumu Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç - 29 Ekim
Almanya, İran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Yerli otomobilde büyük gün: Togg bugün banttan iniyor
İletişim Başkanı Altun, 'Türkiye Yüzyılı' şarkısını paylaştı
29 Ekim 2022 Cumartesi 12:30:00 - Güncelleme:29 Ekim 2022 Cumartesi 12:30:00

PKK'nın kirli yöntemleri deşifre oldu... Teslim olup her şeyi itiraf ettiler!

ABONE OL

Bölücü terör örgütünden kaçarak Türk güvenlik güçlerine teslim olan 2 terörist, PKK'nın kirli yöntemlerini deşifre etti.

Bölücü terör örgütünden kaçarak Türk güvenlik güçlerine teslim olan 2 terörist, ifadelerinde örgütün sözde yöneticilerince "Teslim olursanız size işkence yapılır" denildiğini belirterek, kaçmaya çalışanların gözlerinin önünde infaz edildiğini anlattı.

Terör örgütü PKK/KCK içinde faaliyet gösteren H.A. ve G.Ö. örgüt kampından kaçarak 16 ve 17 Eylül'de jandarma ekiplerine teslim oldu.

Elazığ ve Iğdır il jandarma komutanlıklarında işlemleri süren teröristler, ifadelerinde, örgütten kopuşları ve terör örgütünün iç yüzünü anlattı.

Teslim olan teröristlerden G.Ö, örgüt içinde sürekli kötü muameleyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Örgütten kaçmak için fırsat aradığını belirten G.Ö, yapılan işkencelere dayanamayarak kaçtıktan sonra yakalanan bir arkadaşının gözlerinin önünde infaz edildiğini söyledi. G.Ö, şunları kaydetti:

"Orada gördüğüm muamele berbattı. İşkence vardı. Örgüte yeni katılmıştım. Kampta Kars Digorlu bir arkadaşım vardı. Gara'ya gidecektik. O arkadaşımla kaçmayı düşünüyorduk. Kaçmak konusunda kararsız kalmıştık çünkü yakalanırsak öldürürler diye korkuyorduk. O arkadaşım yapılanlara dayanamadı kaçtı ama yakalandı. Yanımıza getirdikten sonra tabancayla kafasından vurarak öldürdüler. Bize sürekli 'Siz Türkiye devletine teslim olursanız sizi hapse atarlar' diyorlardı. Ailemle iletişime geçtim, ailem jandarmayla görüştü. Jandarma benimle görüştü ve teslim oldum."

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde örgüte katıldığını belirten H.A. ise ifadesinde kendisine anlatılanların aksine PKK'nın "halkımız için savaşıyoruz" söylemlerinin yalan olduğunu, örgütte baskı, zorlama ve şiddet olduğunu ifade etti.

Sürekli "Teslim olursanız size işkence yapılır, kötü muamele yapılır, zindanda kalırsınız" denilerek korkutulduklarını anlatan H.A, teslim olduktan sonra bunların doğru olmadığını anladığını söyledi. H.A, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Savaş var diyorlar ama hedefi, amacı, nereye varmak istedikleri belli değil. Katıldığım için çok pişmanlığım vardı. Bize sürekli 'Teslim olursanız size işkence yapılır, kötü muamele yapılır, zindanda kalırsınız' diyorlardı. Ben de kendi kendime hep düşünüyordum, örgütün dediği gibi mi devletin dediği gibi mi olacak diye. Teslim olduktan sonra jandarmanın çabasının beni kazanmak olduğunu gördüm. Herhangi bir kötü muameleyle, şiddetle karşılaşmadım."

Etiketler : pkk terör örgütü itiraf terörist
Provalarda eşi yanında

Provalarda eşi yanında
Titremiş korkmuş haldeydi

Titremiş korkmuş haldeydi
BİR PRENSLE EVLENMİŞ

BİR PRENSLE EVLENMİŞ
Oğlunun adı ‘Mete Felix' olacak

Oğlunun adı ‘Mete Felix' olacak
Sette pastalı kutlama

Sette pastalı kutlama
Tuba'yı geçti

Tuba'yı geçti
Kıyafetleri miniklere umut olacak

Kıyafetleri miniklere umut olacak
Ali'yi tek ayak uyuttu

Ali'yi tek ayak uyuttu
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX