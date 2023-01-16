PKK'nın derdi Babacan'ı niye gerdi?

Son zamanda yaşanan bazı gelişmeleri hatırlayalım.

27 Aralık 2022'de Ali Babacan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi "Meşru bir siyasi parti" olarak gördüklerini dile getirdi.

Aynı Babacan 2 Ocak'ta partisinin "Temel İnsan Hakları Eylem Planı"nı açıkladığı toplantıda "anadilde eğitimin önündeki engelleri kaldıracağız" diyerek HDP'ye "Kürtçe" selamı çaktı.

4 Ocak'ta bu kez DEVA Partisi'nin Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar'dan HDP'yi mest edecek bir açıklama geldi. Sanem Oktar, Anayasa'dan "Türk" tanımını kaldırmak istediklerini açıkladı. Oktar, "Anayasa'dan Türklüğü çıkarıyor musunuz?" şeklindeki soruya "doğru" diyerek cevap verdi.

9 Ocak'ta Babacan'dan "HDP ile diyalog içinde oldukları" itirafı geldi.

DEVA-HDP FLÖRTÜ

Babacan ve ekibinin adresi, sorunlu açıklamalarının HDP'ye açılan kapatılma davasının görüşüldüğü sürece denk gelmesi tesadüf değildi.

DEVA-HDP cilveleşmesinin nedeni hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı: MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, HDP'nin, kapatılması durumunda Deva Partisi çatısı altında seçime gireceğini ileri sürdü.

BABACAN BAYKAR'I NEDEN HEDEF ALIYOR?

Ali Babacan son olarak Türkiye'nin terörle mücadelesindeki katkısı tartışılmaz olan SİHA'ların en önemli üreticilerinden biri olan Baykar hakkında tezvirata başlayarak bir kez daha HDP'nin gönlünü hoş etti.

Babacan Baykar'a karşı "devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor" yalanını ortaya attı.

Dünyanın en büyük savunma sanayi markalarından olan Baykar'dan Babacan'a çok sert cevap geldi.

Baykar CEO'su Haluk Bayraktar "Devlet kaynakları firmamıza akıtılmıyor. Bilakis; kuruluşumuzdan bu yana devletten tek kuruş nakit teşvik ya da hibe almadık. Banka kredisi dahi kullanmadık. Tüm projelerimizde olduğu gibi en son AKINCI ve KIZILELMA'yı da öz kaynaklarımızla geliştirdik. Yüksek teknolojiden, milli teknolojiden bihaber olmanız, size müfteri olma hakkı tanımaz. Kaportacılıkla, Hacı Murat arabalarla paradigma dönüştüren Milli SİHA'ların farkını TEKNOFEST'e gelen çocuklar size anlatabilir. Fitne fesat odakları yerine onlara kulak vermeniz hakikati duymanızı sağlar. Özür dilemek erdemdir. Erdemli olmayı deneyin...' dedi.

Baykar hakkındaki yalanı elinde patlayan Babacan işi tehdit noktasına kadar getirdi. Fox TV yayınında konuşan Babacan iktidara gelmeleri durumunda Baykar'a dokunacaklarını söyledi.