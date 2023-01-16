VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Macaristan'da Türk iş insanlarıyla görüştü
HDP, kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması için AYM'ye başvurdu
Bakan Bozdağ: Eğer İsveç NATO'ya girmek istiyorsa sözünde durmalıdır
Nepal'de düşen yolcu uçağının karakutusu bulundu
Kremlin, Ukrayna'da Dnipro'ya gerçekleştirilen füze saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti
İtalya'da yaklaşık 30 yıldır aranan mafya elebaşı Matteo Messina Denaro yakalandı
Dünya Ekonomik Forumu Davos'ta başladı
Perakende ticarette haksız ticari uygulamalara son verilecek
LeBron James, NBA tarihinde 38 bin sayı barajını aşan 2. oyuncu oldu
Duvarları sanat eserine dönüştüren ressam Burhan Doğançay
PKK'nın derdi Babacan'ı niye gerdi?
Heyecanla bekleniyordu... Konut kampanyasında başvurular başladı
Kıyı Ege için sağanak uyarısı
Kayak merkezleri kuraklığa karşı suni karlamayla ayakta duruyor
Kar kalınlığının geçen ocakta 2 metreyi aştığı Bitlis'te bu yıl hayvanlar hala merada
Fransa'da kasırga nedeniyle 23 bölgede turuncu alarm verildi
Afganistan'da 24 kişi donarak yaşamını yitirdi
Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri 2022'de yüzde 28 arttı
Şeker üreticileri "sabit fiyat" uygulaması başlattı
Avrupa, ABD ve Çin'e karşı kıtanın sanayi politikasında "devrim" yapmak istiyor
Avrupa'nın 4 büyük liginde görünüm
Şampiyonluğa uzanan yolda milli kick boksçuyu hastalığı bile yıldıramadı
Emekli bir papanın sessiz ölümü
Azerbaycanlı STK'lerin Laçın Koridoru'ndaki maden protestoları
16 Ocak 2023 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:16 Ocak 2023 Pazartesi 15:00:00

PKK'nın derdi Babacan'ı niye gerdi?

Kaynak: Akşam.com.tr - Recep Mert

ABONE OL

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Türk savunma sanayinin en önemli üreticilerinden biri olan Baykar'ı hedef almaya devam ediyor. Baykar'ın devlet tarafından finanse edildiği yalanı elinde patlayan Babacan vites yükselterek bu kez de, iktidara gelmeleri durumunda “Baykar'a dokunacağız” tehdidini savurdu. Neden teröristlerin kabusu olan SİHA'ların önde gelen üreticilerinden Baykar'ı hedef alıyor?

Son zamanda yaşanan bazı gelişmeleri hatırlayalım.

27 Aralık 2022'de Ali Babacan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi "Meşru bir siyasi parti" olarak gördüklerini dile getirdi.

Aynı Babacan 2 Ocak'ta partisinin "Temel İnsan Hakları Eylem Planı"nı açıkladığı toplantıda "anadilde eğitimin önündeki engelleri kaldıracağız" diyerek HDP'ye "Kürtçe" selamı çaktı.

4 Ocak'ta bu kez DEVA Partisi'nin Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar'dan HDP'yi mest edecek bir açıklama geldi. Sanem Oktar, Anayasa'dan "Türk" tanımını kaldırmak istediklerini açıkladı. Oktar, "Anayasa'dan Türklüğü çıkarıyor musunuz?" şeklindeki soruya "doğru" diyerek cevap verdi.

9 Ocak'ta Babacan'dan "HDP ile diyalog içinde oldukları" itirafı geldi.

DEVA-HDP FLÖRTÜ

Babacan ve ekibinin adresi, sorunlu açıklamalarının HDP'ye açılan kapatılma davasının görüşüldüğü sürece denk gelmesi tesadüf değildi.

DEVA-HDP cilveleşmesinin nedeni hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı: MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, HDP'nin, kapatılması durumunda Deva Partisi çatısı altında seçime gireceğini ileri sürdü.

BABACAN BAYKAR'I NEDEN HEDEF ALIYOR?

Ali Babacan son olarak Türkiye'nin terörle mücadelesindeki katkısı tartışılmaz olan SİHA'ların en önemli üreticilerinden biri olan Baykar hakkında tezvirata başlayarak bir kez daha HDP'nin gönlünü hoş etti.

Babacan Baykar'a karşı "devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor" yalanını ortaya attı.

Dünyanın en büyük savunma sanayi markalarından olan Baykar'dan Babacan'a çok sert cevap geldi.

Baykar CEO'su Haluk Bayraktar "Devlet kaynakları firmamıza akıtılmıyor. Bilakis; kuruluşumuzdan bu yana devletten tek kuruş nakit teşvik ya da hibe almadık. Banka kredisi dahi kullanmadık. Tüm projelerimizde olduğu gibi en son AKINCI ve KIZILELMA'yı da öz kaynaklarımızla geliştirdik. Yüksek teknolojiden, milli teknolojiden bihaber olmanız, size müfteri olma hakkı tanımaz. Kaportacılıkla, Hacı Murat arabalarla paradigma dönüştüren Milli SİHA'ların farkını TEKNOFEST'e gelen çocuklar size anlatabilir. Fitne fesat odakları yerine onlara kulak vermeniz hakikati duymanızı sağlar. Özür dilemek erdemdir. Erdemli olmayı deneyin...' dedi.

Baykar hakkındaki yalanı elinde patlayan Babacan işi tehdit noktasına kadar getirdi. Fox TV yayınında konuşan Babacan iktidara gelmeleri durumunda Baykar'a dokunacaklarını söyledi.

Etiketler : Baykar CEO TEKNOFEST Babacan KIZILELMA
'Avrupa Yakası'nın devamı olmaz

'Avrupa Yakası'nın devamı olmaz
Sanatçı Burhan Çaçan hayatını kaybetti

Sanatçı Burhan Çaçan hayatını kaybetti
Esra Bilgiç kadın kahramanı oynamak istiyor

Esra Bilgiç kadın kahramanı oynamak istiyor
Minik Beren'in Porto Rico başarısı

Minik Beren'in Porto Rico başarısı
Annemin inadıyla oyuncu oldum

Annemin inadıyla oyuncu oldum
Kadınların eline su dökemeyiz!

Kadınların eline su dökemeyiz!
Kraliçe geliyor

Kraliçe geliyor
Kafaları karıştıran paylaşım

Kafaları karıştıran paylaşım
Köpekli alışveriş

Köpekli alışveriş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX