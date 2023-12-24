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24 Aralık 2023 Pazar 17:40:00 - Güncelleme:24 Aralık 2023 Pazar 17:40:00

PKK'nın baş sponsoru ABD'den sözde taziye mesajı

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Her fırsatta terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini açıklayan ABD'den ikiyüzlü bir açıklama geldi. Bölücü terör örgütüne silah ve mühimmat desteği sağlayan ABD, Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için "sözde taziye mesajı" yayımladı.

Her fırsatta teröristlere kol kanat geren ABD'den ikiyüzlü bir açıklama geldi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin baş sponsoru ABD, Türkiye için "sözde taziye mesajı" yayımladı.

ABD, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için yayımladığı taziye mesajında, "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği olarak, 22-23 Aralık tarihlerinde yürütülen terörle mücadele operasyonları sırasında hayatını kaybeden 12 Türk askerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralı olan Türk askerine acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." ifadelerini kullandı.

ABD'DEN TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK

ABD Kongresinde kabul edilen 2024 savunma bütçesinde Irak ve Suriye'de DEAŞ'la mücadele fonuna toplam 398 milyon dolar ayrıldı, terör örgütü PKK/YPG'nin de faydalanacağı Suriye bölümüne 156 milyon dolar tahsis edildi.

ABD Temsilciler Meclisi, ABD Senatosu'nun ardından 2024 mali yılı için belirlenen 886 milyar dolarlık savunma bütçesini onayladı.

Onaylanan bütçeden PKK/YPG'ye ayrılan fon dikkat çekti.

Beyaz Saray'a gönderilen 2024 savunma bütçesinde ağırlıklı olarak PKK/YPG'nin faydalandığı, Suriye'ye ayrılan fon, 2023'e kıyasla 9 milyon dolar azaltılarak 2024 yılı için 156 milyon dolar olarak belirlendi.

PKK'NIN SURİYE UZANTISINA DESTEĞE DEVAM: 156 MİLYON DOLAR DAHA

Geçen yıl 322 milyon dolar tahsis edilen Irak bölümüne ise bu yıl 242 milyon dolar ayrıldı.

DEAŞ'a karşı Irak ve Suriye'de mücadele fonu kapsamında 2024 mali yılı için toplam 398 milyon dolar tahsis edildi.

DEAŞ'LA MÜCADELE BAHANE EDİLDİ

Söz konusu savunma bütçesinde bu fonun, ABD'nin "Suriye Demokratik Güçleri (SDG)" adıyla andığı PKK/YPG'ye "DEAŞ'la mücadele ve DEAŞ'lı tutukluları belli hapishanelerde tutması" gibi sebeplerle tahsis edildiği belirtildi.

ABD İLE PKK/YPG'DEN ORTAK TATBİKAT

ABD'nin terör örgütü PKK/YPG ile iş birliği artıyor. Amerikan ordusu, teröristlerle Suriye'de ortak tatbikat yaptı. Tatbikatta gerçek mermiler kullanıldı. ABD'nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford, Washington'un PKK/YPG'den vazgeçmeyeceğini söyledi.

TÜRKİYE'DEN ABD'YE SERT TEPKİ

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD'nin Suriye'de PKK/YPG ile ortak tatbikat yapmasına tepki göstererek, "ABD'den beklentimiz, bu terör örgütüne verdiği tüm yardım ve desteği sonlandırması ve bizim terörle mücadelemize samimi destek vermesidir" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'DEN KAMIŞLI'DA TERÖRİSTLERE SİLAHLI EĞİTİM

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin silahlı eğitimlerini sürdüren ABD ordusu geçen yaz Haseke ilinin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde teröristlerle ortak silahlı tatbikat düzenlemişti.

Ortak silahlı tatbikatta uçaksavarlar, ABD yapımı Bradley zırhlı muharebe araçları ve çeşitli ağır silahlar kullanıldı.

ABD Ordusu, Haseke'de Abdülaziz Dağı ile Deyrizor ilindeki el-Ömer ile Koniko petrol sahalarındaki üslerinde sık sık terör örgütü PKK/YPG'ye askeri eğitim veriyor.

Etiketler : ABD YPG PKK TERÖR DESTEK
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