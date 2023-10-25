PKK'lı teröristlerin katlettiği 33 Yavi şehidi mezarları başında anıldı

Çat Kaymakamlığınca Yavi Şehitliği'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim'in de okunduğu anma programında saygı atışı yapıldı.

Vali Mustafa Çiftçi, programdaki konuşmasında, 30 yıl önce vatandaşların PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla katledildiğini hatırlattı.

Şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır dileklerinde bulunan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Allah bir daha ilimize, ilçemize, ülkemize, devletimize ve milletimize bu tür acılar göstermesin. Şu anda yurt içinde, yurt dışında operasyon icra eden güvenlik güçlerimiz, askerimiz, polisimiz var. Onlara da Cenabıhak güç kuvvet versin. Daima yurt içerisinde ve yurt dışında askerimizi, polisimizi muzaffer eylesin. Yavi katliamı bize şunu gösteriyor ki bu topraklarda yaşamak her daim güçlü olmayı gerektiriyor. Zayıf toplumların, güçsüz devletlerin bu topraklarda yaşama şansı yok. Tarihe bir göz atalım. Tarih bize gösteriyor ki bu topraklarda nice devletler kuruldu, nice medeniyetler tarihe karıştı gitti. Onun için bu topraklarda bir olmak, beraber olmak ve her daim güçlü olmak zorundayız."

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat da hiçbir terör örgütünün devlet kuramadığını, devlet kurmak için de hiçbir terör örgütünün kurulmadığını belirtti.

Terörün arkasındaki iradeyi görmeden, terörü önlemenin mümkün olmadığını anlatan Polat, "Bu millet Türk, Kürt, Laz, Çerkez ve Acem'i ile birdir, kardeştir. Millet kavramı sosyolojik bir kavramdır. 'Millet' ırki bir kavram değildir." dedi.

İl Müftüsü Rüstem Can'ın dua etmesinin ardından mezarlara karanfil bırakıldı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, mezar başında ağlayan 74 yaşındaki şehit yakını Zeki Gürcüoğlu'na sarılıp teselli etti.

Anma programına, Çat Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.