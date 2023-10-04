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04 Ekim 2023 Çarşamba 18:13:00 - Güncelleme:04 Ekim 2023 Çarşamba 18:13:00

PKK'lı teröristlerin kalleşçe şehit ettiği 26 kişi mezarları başında anıldı

Kaynak: TRT Haber

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Terör örgütü PKK'nın sivil katliamları unutulmuyor. Mardin'de 30 yıl önce teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 8'i çocuk 26 kişi mezarları başında anıldı.

4 Ekim 1993'te terör örgütü PKK bu kez Mardin'de sivilleri hedef aldı.

Midyat ilçesine bağlı Kayalıpınar Mahallesi'nde teröristlerin yola tuzakladığı mayın, köylüleri taşıyan minibüsün geçişi sırasında infilak ettirildi. 8'i çocuk 26 kişi şehit oldu.

Terör saldırısının üzerinden 30 yıl geçti.

26 sivil şehit mezarları başında anıldı. Anma törenine şehitlerin yakınları ile mülkî ve askerî erkan katıldı.

Anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Etiketler : terör örgütü pkk sivil şehit mardin
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