PKK'lı teröristlerden Hakkari'de işçilere saldırı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin içme suyu çalışması yapan işçilere saldırı düzenledi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin içme suyu çalışması yapan işçilere saldırısında 2 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Irak sınırına yakın bölgede içme suyu çalışması yürüten işçilere, PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silah ve roketle saldırı düzenlendi.
Saldırıda yaralanan 2 işçi helikopterle kent merkezine getirildi. İşçiler Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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