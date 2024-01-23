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PKK'Lı teröristlerce katledilen çocuklar anıldı
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23 Ocak 2024 Salı 15:25:00 - Güncelleme:23 Ocak 2024 Salı 15:25:00

PKK'Lı teröristlerce katledilen çocuklar anıldı

Kaynak: AA

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Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Başyurt köyünde 37 yıl önce PKK'lı teröristlerce öldürülen 7'si çocuk 10 kişi için anma programı düzenlendi.

Midyat ilçesine bağlı Başyurt köyündeki anma programında Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, saldırının yapıldığı evi ziyaret ederek, yakınlarını kaybedenlerle bir araya geldi.

Kaymakam Özdemir, terör örgütü PKK'nın 7'si çocuk 10 kişiyi öldürdüğünü, bunun için PKK'ya "bebek katilleri" dediklerini belirterek, "Ne yazık ki vicdan ve insaf yok. Bu illetin kökü sökülecek, bu topraklardan temizlenecek inşallah. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Kutbettin Ağırman, saldırıda babası, 3 amcası ve büyükannesinin yaşamını yitirdiğini kaydederek, kendisinin o dönemde 3 yaşında olduğunu ve yaralandığını anlattı.

Ağırman, "PKK terör örgütüne o zaman da şimdi de karşıyız. Bir Kürt olarak PKK ve terör örgütlerine engel olacağız, onlara geçit vermeyeceğiz." diye konuştu.

Daha sonra terör örgütünce katledilenler mezarları başında anıldı.

Programa, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Kalender Savaş Ünal, kurum amirleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

PKK'lı teröristlerin 23 Ocak 1987'de Efeler mezrasına düzenledikleri saldırıda 7'si çocuk 10 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.

Etiketler : mardin terör örgütü pkk anma programı
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