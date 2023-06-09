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09 Haziran 2023 Cuma 11:08:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 11:08:00

PKK'lı teröristler sefalet içinde: Açlıktan bağırsakları delinmiş

Kaynak: TRT Haber

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Terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonlarda teslim olan ve yakalanan teröristlerin hali PKK'nın içinde bulunduğu sefaleti gözler önüne serdi. Operasyonlarda yakalanan teröristlerin sağlık kontrollerinde açlıktan bağırsaklarının delindiği saptandı.

Terör örgütü PKK ve uzantılarına yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı operasyonları sonucu kaçamayacaklarını anlayan teröristler teslim oluyor.

Milli Savunma Bakanlığı, 4 Haziran'da sosyal medya hesaplarından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teslim olan 2 teröristin daha görüntülerini paylaşmıştı.

Mağaradan çıkarak teslim olan biri kadın olmak üzere iki teröristin görüntüsü, teröristlerin sefalet içindeki yaşamlarını gözler önüne serdi.

YÜRÜMEKTE BİLE ZORLUK ÇEKİYORLAR

Açlıktan yürümekte bile zorluk çeken teröristlerin bu görüntüsü, örgütün sözde üst yönetimi tarafından kaderlerine terkedildiklerini açıkça ortaya koyuyor.

Güvenlik kaynakları, teslim olan iki teröristten birinin yapılan sağlık muayenelerinde uzun süreli açlık sebebiyle bağırsaklarının delindiğinin tespit edildiğini açıkladı.

SÖZDE ÜST DÜZEY SORUMLULAR SEFA İÇİNDE

Dağlardaki teröristlerin yaşadığı sefaleti gözler önüne seren onlarca görüntüye rağmen kaynaklara yansıyan diğer fotoğraflarda PKK/KCK'nın sözde Yürütme Konseyi Eşbaşkanı olan "Cuma" kod adlı terörist Cemil Bayık'ın sıcak yemekler ile donatılmış yer sofrasında arkadaşlarıyla birlikte ziyafet çekmeye devam ettiği açıkça görülüyor.

AVRUPA'DA KURULAN TERÖR TUZAĞINA DÜŞÜYORLAR

Teslim olan teröristlerden birinin Suriye diğerinin ise bir Avrupa ülkesi başkentinde ailesi ile birlikte yaşarken kandırılarak örgüte katıldıkları öğrenildi.

Etiketler : Terör örgütü Cuma PKK/KCK
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