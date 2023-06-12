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12 Haziran 2023 Pazartesi 11:49:00 - Güncelleme:12 Haziran 2023 Pazartesi 11:49:00

PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Münbiç istihbarat yapılanmasında yer alan terörist adliyeye sevk edildi

Kaynak: AA

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye sınırından Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanan PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Münbiç istihbarat yapılanmasında yer alan Sterk/Amara, Amed/Sena kod isimli Helin İşenme, adliyeye sevk edildi.

MİT Başkanlığından sağlanan istihbarat desteğiyle Suriye Milli Ordusu'na bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu Türkiye'ye geçmek üzereyken 9 Haziran Cuma günü yakalanan terör örgütü üyesi Helin İşenme'nin, Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Örgüt üyesi zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Örgütün kırsal kadrosuna 2016 yılında katılan ve 2017 yılında Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla hakkında tutuklama kaydı bulunan İşenme, 9 Haziran Cuma günü güvenlik güçlerine teslim edilmişti.

Etiketler : mit operasyon türkiye kilis terör örgütü üyesi helin işenme terörist
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