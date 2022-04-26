VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tarım sektörü, çiftçi ve girişimciye verilecek 1,1 milyar lira hibe desteğinden memnun
Ramazan Bayramı tatilinde KGM sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Çernobil nükleer felaketi 36. yılında Rusya-Ukrayna savaşıyla yeniden hatırlandı
Çernobil nükleer felaketi 36. yılında Rusya-Ukrayna savaşıyla yeniden hatırlandı
Motorlu kara taşıtları 2020'de 300,6 milyar kilometre yol katetti
8 bin kişilik koro
Askerlik yaptığım yerlerde film çektik
Sosyal medyadan keşfedildim
Türkiye'de 3 konser
Setimiz çok eğlenceli
İdolü Ajda
Çarkıfelek'e tescilli güzel
Sesinden ameliyat oldu
Her zaman çiçek alır
Gökyüzüne seslendi
Can dostu ana kucağında
Ezel'de oynamak istemedim
Başkan Erdoğan'ı tehdit eden hadsizlere AK Parti'den net yanıt
Türkiye süper güç olma yolunda
Evlat nöbetine katılan baba, oğlunu PKK'ya kaçıran kuzenini öldürdü
Pençe-Kilit Operasyonu'na destek verdiler
16 ilde düğmeye basıldı! 53 gözaltı kararı
Bahçeli'den HDP'li Paylan'a sert tepki: Müptezel, kokuşmuş milletvekili!
Kandil yok edilecek!
26 Nisan 2022 Salı 13:00:00 - Güncelleme:26 Nisan 2022 Salı 13:14:00

16 ilde düğmeye basıldı! 53 gözaltı kararı

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 23'ü yakalandı

İstanbul'da, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 23 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün örgütsel iletişim modeli ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık olarak arandığı, haklarında itirafçı beyanı ve ümit yapılanması gibi örgütsel bağlantılarına dair başkaca deliller bulunduğu tespit edildi.

Soruşturmada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 3 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç astsubay ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin de aralarında bulunduğu 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, şüphelileri yakalamak için İstanbul merkezi 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Etiketler : 0
Kızının adı Ela olacak

Kızının adı Ela olacak
Eğlenceli set

Eğlenceli set
Aile toplantısı

Aile toplantısı
Moraller bozuk

Moraller bozuk
Monica Bellucci rüzgarı

Monica Bellucci rüzgarı
'Canıma Minnet'i yorumladı

'Canıma Minnet'i yorumladı
Müziğe hızlı giriş

Müziğe hızlı giriş
Baba- kız günü

Baba- kız günü
23 Nisan'da ailem setten izin alıyor

23 Nisan'da ailem setten izin alıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER