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13 Kasım 2022 Pazar 08:45:00 - Güncelleme:13 Kasım 2022 Pazar 08:45:00

PKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu Kılıçdaroğlu'na destek verdi, Fincancı'yı övdü!

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Terör örgütü PKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu, Türkiye'ye atılan 'kimyasal silah' iftirasına sahip çıkan Şebnem Korur Fincancı'ya övgüler dizdi. Karasu bunun yanında yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun devlete yönelik uyuşturucu iftiralarına da sahip çıktı.

PKK/KCK terör örgütü elebaşı Mustafa Karasu, yaptığı açıklamalarla teröristlere destek verdiği için tutuklanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya övgüler dizdi. Terör elebaşı bununla yetinmeyip CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun devletin kurumlarına attığı uyuşturucu iftirasına da arka çıktı.

TERÖRİST KARASU: FİNCANCI TÜRKİYE'NİN ONURUDUR!

Terör örgütü elebaşı Karasu Fincancı hakkında "TSK'nın kimyasal silah kullandığını söyleyen Şebnem Korur Fincancı Türkiye toplumunun onurudur. Türkiye halkını temsil eden Şebnem Hoca'nın tutumu tarihî bir eylemdir. Yine zindanda da devam edeceğini söyledi. Bundan daha onurlu bir duruş olamaz." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA DA SAHİP ÇIKTI

PKK kanalında TSK'yı suçlayan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya aynı kanalda övgüler sıralayan PKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da devletin kurumlarına attığı uyuşturucu iftiralarına da sahip çıktı.

Etiketler : PKK/KCK Terör örgütü elebaşı Karasu Şebnem Korur Fincancı Kemal Kılıçdaroğlu
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