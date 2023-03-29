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PKK–HDP-Altılı Masa el ele!
29 Mart 2023 Çarşamba 14:11:00 - Güncelleme:29 Mart 2023 Çarşamba 14:11:00

PKK–HDP-Altılı Masa el ele! Başkan Erdoğan gözler önüne serdi

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Partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HDP ile ittifak yapan Altılı Masa'ya sert çıktı. Terör örgütlerinin peşine takılan siyaset anlayışını reddettiklerini söyleyen Başkan Erdoğan, izlettiği video ile HDP, PKK ve Altılı Masa'nın el ele verdiğini gözler önüne serdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmalarında HDP ile ittifak yapan Altılı Masa'yı sert sözlerle eleştirdi.

Başkan Erdoğan, Altılı Masa'yı hedef alan konuşmalarında şu ifadelere yer verdi;

"Cumhurbaşkanlığı seçiminin, cumhurbaşkanlığı yardımcılıklarının, bakanlıkların, milletvekilliklerinin ne vereyim abime veya seç beğen al mantığıyla dağıtıldığı bir işporta tezgahına döndürülmesinden rahatsızız. Seçimlerde ittifak haktır ama devletin yönetim kademelerini ayağa düşürmek at pazarlığına dönüştürmek pespayeliktir. Ülkemize verdikleri zararın ve milletimize yaptıkları ihanetin bedelini misliyle ödettiğimiz terör örgütlerini koltuklarının altına alan, onların peşine takılan siyaset anlayışını reddediyoruz. Siyasi cambazlıklarla terör örgütlerinin meşrulaştırılmaya çalışılmasını meşru bir aktör gibi topluma sunulma gayretlerini kabul etmiyoruz.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN MEŞRULAŞTIRILMAYA ÇALIŞILMASINI KABUL ETMİYORUZ"

Ülkemize verdikleri zararın ve milletimize yaptıkları ihanetin bedelini misliyle ödettiğimiz terör örgütlerini koltuklarının altına alan, onların peşine takılan siyaset anlayışını reddediyoruz. Siyasi cambazlıklarla terör örgütlerinin meşrulaştırılmaya çalışılmasını meşru bir aktör gibi topluma sunulma gayretlerini kabul etmiyoruz."

Başkan Erdoğan "Gerçekte durumun ne olduğunu şöyle kısaca bir hatırlayalım" ifadelerini kullanarak PKK, HDP ve Altılı Masa'nın yakınlığını gözer önüne seren bir video izletti.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM grup toplantısı Altılı Masa

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