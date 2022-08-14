İki ülke PKK/YPG için ajanlarını sahaya sürdü!

Türkiye'nin kararlı operasyonları ve çocukları HDP tarafından PKK'ya teslim edilen annelerin Diyarbakır'da başlattığı oturma eylemi terör örgütü PKK'daki çözülme sürecini hızlandırdı. Örgütten kaçışların hızlanması sonrasında çeşitli önlemler alan PKK'ya destek ABD ve İngiltere'den geldi. Örgütten kaçmaya çalışan fakat kaçamadan yakalanan PKK'lı teröristleri ABD ve İngiliz ajanlarının sorguladığı ortaya çıktı. ABD ve İngiltere ajanlarının bu sorgularda PKK'lı teröristlerin örgütten kaçışlarının nedenlerine cevap aradığı belirlendi.

PKK'LILARA SORGU EĞİTİMİ

Örgütten kaçışların tavan yaptığı PKK'nın imdadına yetişen ABD ve İngiltere, Suriye'de sorgu ajanlarını sahaya sürdü. PKK'nın Suriye'deki sözde istihbarat biriminde faaliyet yürütürken örgütten kaçan ve 2021 yılında güvenlik güçlerine teslim olan terörist H.M.D., ABD ve İngiltere ajanlarının sorgu faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. İtirafçı terörist, ABD ve İngiltere ajanlarının yabancı dil bilen teröristlere sorgulama eğitimi verdiğini anlattı. HM.D., Barış Pınarı Harekatı'ndan önce PKK'dan kaçmaya çalışıp yakalanan teröristlerin sorgularını yine PKK'lı sorgucu teröristlerin yaptığını söyledi.

SİVİL GELDİLER

Barış Pınarı Harekatı ve sonrasındaki SİHA operasyonlarıyla birlikte PKK'dan kaçmaya çalışıp yakalanan teröristleri PKK'lıların yerine ABD ve İngiltere ajanlarının sorgulamaya başladığını da itiraf etti. Terörist H.M.D., "ABD ve İngiltereli sorgucular sivil olarak gelirlerdi. Sorguya yalnız girerlerdi. İngiliz sorgu grubunda 3 erkek, ABD'li sorgu grubunda biri kadın 3 kişi vardı. Ayrım yapılmaksızın kaçmaya çalışan tüm PKK'lıların sorgularına bunlar girerdi.

CEZAEVİNİ GEZDİLER

PKK'nın Suriye'deki cezaevlerini gezen ABD'li ve İngiltereli ajanlar örgütten kaçmaya çalıştığı için tutuklanan PKK'lılarla görüşüp rapor hazırlıyordu. Örgütten kopuşları önlemek için politika ve ideoloji üretiyorlardı. Buradaki amaç, örgütten kaçmak için fırsat arayan PKK'lı teröristleri ikna edip yada korkutup vazgeçirmeye çalışmaktı" dedi.