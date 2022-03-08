PKK'dan kaçan O.S itiraf etti: Bizi HDP dağa gönderdi

İçişleri Bakanlığı'nın ikna çalışmalarıyla terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensupları da tıpkı Diyarbakır Anneleri gibi HDP'yi işaret etti. Geçtiğimiz yıl teslim olan O.S., Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne 18 Ağustos 2021'de verdiği ifadesinde çarpıcı bilgiler verdi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Etkin Pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen O.S.'nin ifadesinden bazı bölümler şöyle:

KOBANİ ÖNCESİ: Kobani olayları başlamadan önce HDP Diyarbakır il merkezinden gelip köyde kadınları ve gençleri konuşmalar yapıyorlardı.

NEVRUZ ÇADIRI: 2015'te nevruz etkinliği için köyde HDP adına faaliyet yürüten Adil ve Behçet isimli şahıslar parti sorumlusu şahıslarla köyde bulunan gençleri partinin kiraladığı araçlar ile Diyarbakır'a götürdüler. 'Şevger' isimli kişi dönmedi. Orada çadır kurup PKK'ya katılım yapmışlar."

HDP'YE GİT: PKK'ya katılmak istediğimde örgüt elemanları bana, "HPD Suruç ilçe binasına git yardımcı olacaklar" dedi. Ben parti binasında iken partiye katılım yapmak için gelmiş olanları minibüslere bindirip Suriye'ye gönderdiler. Fransa, Almanya ve Rus basın mensupları çekim yapıyordu.

YABANCI BASINLA KAMUFLAJ: Beni 7-8 kişiyle parti binasından minibüse bindirdiler. Bizi kamufle etmek için yabancı 3 gazeteciyi de bindirdiler.

TOMARLA DOLAR: Suriye sınırına ulaştığımızda bizi iki şahıs bekliyordu, bu şahıslar bizi götüren şahısla Arapça bir şeyler konuştuktan sonra ona bir tomar dolar verdiler.