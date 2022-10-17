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"PKK ve Demirtaş arasındaki çatışma 6'lı Masa'nın stratejisini çökerten bir çatışma oldu"
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17 Ekim 2022 Pazartesi 10:12:00 - Güncelleme:17 Ekim 2022 Pazartesi 10:12:00

"PKK ve Demirtaş arasındaki çatışma 6'lı Masa'nın stratejisini çökerten bir çatışma oldu"

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24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Yazar Orhan Miroğlu açıklamalarda bulunarak, “PKK ve Demirtaş arasındaki çatışma 6'lı Masa'nın stratejisini çökerten bir çatışma oldu.” ifadelerine yer verdi.

"PKK ve Demirtaş arasındaki çatışma 6'lı Masa'nın stratejisini çökerten bir çatışma oldu."

Leyla Zana 2012 yılında bir başbakan var ve bu işi çözmek istiyor, onu desteklememiz lazım diyor. O konuşmanın bedelini siyasetten dışlanarak ödedi. Leyla Zana'yı dışlayan mesajı da Selahattin Demirtaş verdi. Leyla varsa Mecnun'un aşkı olduğu için var dedi. Tarih böyle ironiler ile doludur. Ona, devletin bize baktığı gibi bakıyorsun gibi cümleler söylediler. HDP'nin oylarını 6'lı masada hepsi istiyor. Bu oyları istemenin verdiği stratejik yükümlülük Kılıçdaroğlu'ndadır. Aslında PKK ve Demirtaş arasındaki çatışma 6'lı Masa'nın stratejisini çökerten bir çatışma oldu. Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Ben başa dönüleceği kanaatinde değilim. Bence Selahattin Demirtaş'ın ipi çekildi.

"CHP'nin 6'lı Masa'daki en güçlü kartı Demirtaş kartıydı şimdi bu kart sarsılmış oldu. Dolayısıyla CHP'nin siyasi itibari bir çizik yedi.''

Demirtaş içerideyken, bağrımıza taş basacağız ama CHP adaylarına oy vereceğiz demişti. Bana göre Chp'nin aldığı metropol şehirlerden önemli bir kısmı HDP'nin oylarıdır. Selahattin Demirtaş ve PKK arasında olan bu tartışmayı ciddiye almak gerekiyor. Seçimlere yansıyacağını düşünüyorum. HDP'den beklenmedik gelişmeler olabilir. Selahattin Demirtaş'ı destekleyerek PKK'ya karşı bir tavır da görebiliriz. Tersi de olabilir. Bu kolay olacak birşey değil. HDP'de siyaset yapan insanların PKK'ya karşı böyle bir tavır koymaları çok zayıf. Bu ihtimali güçlendiren şey 6'lı Masa'dır. CHP'nin 6'lı Masa'daki en güçlü kartı Demirtaş kartıydı şimdi bu kart sarsılmış oldu. Dolayısıyla CHP'nin siyasi itibari bir çizik yedi. Bu çiziği PKK daha derinleştirebilir. Kim sesini iyi duyurabilirse HDP seçmeni sağduyuya kulaklarını açabilir. Bunu çok güçlü bir ihtimal olarak görüyorum.

''İnsanlığın kendi kökleri ile buluşma yüzyılı ise bu yüzyıl, bunun öncülerinden biri Amin Maalouf'tur.''

Latin Amerikalıları okuyoruz. Kendi ülkelerinin belleği gibi. Gerçek üstü edebiyat var. Ama bugün çok makbul bir yerde mi değil. İnsanlığın kendi kökleri ile buluşma yüzyılı ise bu yüzyıl, bunun öncülerinden biri Amin Maalouf'tur. Yolların Başlangıcı, Yüzüncü At gibi eserleriyle kökler ile buluşma edebiyatına çok büyük katkılar sağlamış biri. Türk Edebiyatı ayrı bir kategoride. Abdülhamit ile ilgili yazılan Orhan Pamuk ve sonra Livaneli'nin kitaplarına çok iyi niyetle başlamış olmama rağmen Dünya Edebiyatı'nda bir yere koyamadım.

Etiketler : Leyla Zana pkk demirtaş chp
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