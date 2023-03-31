Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP'nin çatısı altında seçime girecek olan Yeşil Sol Parti'nin seçim bildirgesinde, bebek katili Öcalan'a özgürlük ve askeri operasyonları durdurmak da yer alıyor. Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'deki tepkilere rağmen HDP ile görüşüp destek istemişti. HDP, görüşmeden 2 gün sonra aday çıkarmayacaklarını açıklamıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen ve kendi adayını çıkarmayacağını açıklayan HDP'nin çatısı altında seçime gireceğini duyuran Yeşil Sol Parti, 2023 seçim bildirgesini açıkladı. Bildirgede, terör elebaşı Abdullah Öcalan'a koşullu salıverme ve askeri operasyonları durdurmak da var. HDP Eşbaşkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın birlikte açıkladığı 76 sayfalık "Buradayız, Birlikte Değiştireceğiz" başlıklı bildirgede bulunan bazı maddeler şöyle:

"YPG KENDİ GELECEĞİNİ TAYİN ETSİN": Terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'nin Suriye'deki yapılanmasına gönderme yapılan bildirgede, "Suriye'deki iç savaşın sona ermesi, demokratik bir rejimin ve anayasanın oluşması, Suriye'de yaşayan halkların kendi geleceklerini özgürce belirlemeleri için tüm gücümüzle destek olacağız" denildi.

ELEBAŞINA 'KOŞULLU' SALIVERME: Bildirgede, "Adli ve siyasi tutsaklar için ayrımcı infaz rejimine son vereceğiz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum siyasi hükümlülerin koşullu salıverilmeden yararlanmasını engelleyen hükümleri kaldıracağız" ifadeleri kullanıldı. Ağırlaştırılmış hapis cezası bulunan Öcalan da bu kapsamda yer alıyor.

FETÖ'CÜLERE DE YEŞİL IŞIK: Yeşil Sol Parti, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından KHK ile kamuyla ilişiği kesilenlere yeniden yol açılacağı mesajını da verdi. Bildirgede "OHAL KHK'leriyle işleri ve okulları ellerinden alınan eğitim emekçilerinin ve öğrencilerin işlerine ve okullarına geri dönmelerini sağlayacağız" denildi.

TÜRKÇE İSİMLER KALDIRILACAK

TÜRKÇE RESMİ DİL OLMAYACAK: "Kamuda çok dillilik ilkesini hayata geçirerek göçmen ve mültecilerin önündeki dil engelini kaldıracağız. Tekçi resmi dil anlayışı ile adı değiştirilen tüm yerleşim yerlerini ve kamusal alanları anadilindeki isimlerine kavuşturacağız."

KÜRTAJ YENİDEN GÜNDEMDE: "Her öğrencinin anadilinde eğitim-öğretim alma hakkını kullanmasını sağlayacağız. 4+4+4 uygulamasına son vereceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığı yerine İnanç İşleri Başkanlığı kuracağız. İsteğe bağlı kürtajı yeniden parasız ve ulaşılabilir yapacağız."

"LGBT'LİLERE ÖZGÜRLÜK VERECEĞİZ": "Toplumsal, kültürel ve siyasal alanda LGBT'LİLERE karşı uygulanan her türlü insan hakları ihlalini, eşitsizliği ve ayrımcılığı ortadan kaldıracağız."

MEHMETÇİK'İ GERİ ÇEKECEKLER

Yeşil Sol Parti'nin 2023 seçim bildirgesinde askeri operasyonları durdurma ve Mehmetçik'i geri çekme vaadi de yer aldı: "Türkiye'nin Kürt sorununu bahane ederek Suriye ve Irak'a yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyonlara son vereceğiz. Türkiye'nin Suriye ve Irak'tan geri çekilmesini sağlayacağız."

SEZER'DEN DESTEK!

7'li Masa'nın cumhurbaşkanı üdayı Kemal Kılıçdaroğlu, 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i evinde ziyaret etti. İkili arasında basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sezer, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediğini belirterek, "Başarılar diliyorum" dedi.

ELEBAŞI AÇIKLADI: BİRÇOK DEVLET HABER GÖNDERDİ

PKK elebaşlarından Sabri Ok, seçim öncesi aldıkları 'eylemsizlik' kararı için birçok devletin kendilerine haber gönderdiğini belirterek "Bu, kararımızda etkili oldu. Bu seçim gerçekten çok önemli" diye konuştu.

Terör örgütü PKK elebaşlarından Sabri Ok, Türkiye'deki seçim süreci 'eylemsizlik' kararı konusunda ilginç açıklamalar yaptı. "Bugüne kadar yapılan seçimler toplum tarafından rutin ve normal olarak görülüyordu. Ama bu sefer öyle değil. O yüzden gerçekten bu seçim çok önemli" diyen Sabri Ok, aldıkları 'eylemsizlik' kararı için çok sayıda devletin kendilerine haber gönderdiğini söyledi.

'KARARIMIZI ETKİLEDİ'

Ok, "Şunu söylemeliyim, şüphesiz birçok kişi, birçok devlet, uluslararası güçler, bazen doğrudan ve açık bir şekilde, bazen farklı şekillerde yönetimimize haber gönderdiler, selamlar gönderdiler; 'eğer bir gün eylemsizlik, ateşkes kararı alırsanız biz üzerimize düşen rolü oynayacağız' dediler. Belki bu da kararımıza etki etti" diye konuştu.

14 MAYIS SEÇİMLERİ

Herkesin "Bu seçim önemli" dediğini ifade eden Ok, "Biz de aynı fikirdeyiz. Bugüne kadar yapılan seçimler toplum tarafından rutin ve normal olarak görülüyordu. Ama bu sefer öyle değil. O yüzden gerçekten bu seçim çok önemli. Bu iktidar ulus devlet aklıyla, Avrasya aklıyla, Ergenekon aklıyla 20 yıl boyunca iktidarda kaldı. Ama artık bu iktidarın devam etmesi mümkün değil" yorumunu yaptı.

'BİZ SİYASİ HAREKETİZ!'

A Haber'in Duran Kalkan hakkında yaptığı haberi izlediklerini aktaran Ok, "Vay efendim heval Abbas (Duran Kalkan), şunu destekliyoruz, bunu desteklemiyoruz demiş. PKK'yı ne sanıyorlar. PKK zaten ideolojik ve siyasi bir harekettir. Amacımız siyaset yapmak. Tabi ki birilerine destek vereceğiz, birilerine vermeyeceğiz" dedi. HDP'nin Yeşil Sol Parti ile seçime girme kararının "doğru ve makul" olduğunu söyleyen Ok, "Partilerin, logolarının değişmesi 1 günlük iştir. Öğrenmeli ve oylarını kullanmalıdırlar. Bu durum HDP'ye bir şey kaybettirmez" ifadesini kullandı.

KATLİAMI ÖVEN İBB PERSONELİ YILDIZ GÖZALTINA ALINDI

DHKP-C tarafından şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz katliamını öven paylaşımları ortaya çıkan CHP PM üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri Eda Ezgi Yıldız'ın, İBB İSYÖN AŞ'de İnsan Kaynakları Uzmanı kadrosunda olduğu belirlendi. İBB personeli Yıldız gözaltına alındı. Yıldız'ın CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımları da ortaya çıkmıştı.