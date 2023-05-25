VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Cezayirli bir doktorun Fransa'da ırkçı saldırıda öldürülmesi tepkilere yol açtı
Kılıçdaroğlu-Özdağ protokolüne dikkat çeken tepki
Grip yüzünden gaz kaçağını fark etmedi: Tüpü yakınca canından oluyordu!
Kripto para borsası "Bitrota" davasında sanıkların yargılanmasına başlandı
Konya'da yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
25 Mayıs 2023 Perşembe 15:30:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2023 Perşembe 15:30:00

PKK paçavrasından "Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" manşeti

ABONE OL

Terör örgütü PKK'nın Avrupa'da yayın yapan paçavrası Yeni Özgür Politika, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini manşetten açıkladı.

Kandil tarafından açıkça desteklenen 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na bir açık destek de PKK/KCK'nın Avrupa'da yayın yapan sözde Yeni Özgür Politika gazetesinden geldi.

Sözde gazete, 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı'nın ikinci turda da destek vereceğini yazdı.

"KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEĞİZ"

Sözde gazetenin manşet haberinde "Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" başlığıyla çıkarken haberde, Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı'nın ikinci turda da Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini deklare ettiğini belirtti. "Ankara'nın demokratikleşmesinin ön koşulunun Amed'in özgürleşmesinden geçmektedir" gibi skandal ifadelerin aldığı haberin detayında "Siyasal sürecin normalleşmesi için Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğimizi deklare ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

KENDİLERİNİ "ANAHTAR PARTİ" GÖRDÜLER

Sözde gazetenin birinci sayfasındaki bir başka haberde ise Yeşil Sol Parti eşsözcüsü İbrahim Akın'ın Yeşil Sol Parti'nin anahtar parti olduğu açıklamalarına yer verildi.

Etiketler : PKK/KCK Yeşil Sol Parti Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı Kılıçdaroğlu
Yer gök kırmızı beyaz

Yer gök kırmızı beyaz
İş toplantısı

İş toplantısı
‘Aşkın Olayım' artık Icardi'nin şarkısı

‘Aşkın Olayım' artık Icardi'nin şarkısı
Barışma tatili

Barışma tatili
Doğum günü buluşması

Doğum günü buluşması
7 bin kişilik eğlence

7 bin kişilik eğlence
Milyonluk sahne

Milyonluk sahne
Yeni ikili

Yeni ikili
Hediye yerine bağış isteği

Hediye yerine bağış isteği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX