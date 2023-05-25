PKK paçavrasından "Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" manşeti
Terör örgütü PKK'nın Avrupa'da yayın yapan paçavrası Yeni Özgür Politika, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini manşetten açıkladı.
Kandil tarafından açıkça desteklenen 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na bir açık destek de PKK/KCK'nın Avrupa'da yayın yapan sözde Yeni Özgür Politika gazetesinden geldi.
Sözde gazete, 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı'nın ikinci turda da destek vereceğini yazdı.
"KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEĞİZ"
Sözde gazetenin manşet haberinde "Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" başlığıyla çıkarken haberde, Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı'nın ikinci turda da Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini deklare ettiğini belirtti. "Ankara'nın demokratikleşmesinin ön koşulunun Amed'in özgürleşmesinden geçmektedir" gibi skandal ifadelerin aldığı haberin detayında "Siyasal sürecin normalleşmesi için Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğimizi deklare ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
KENDİLERİNİ "ANAHTAR PARTİ" GÖRDÜLER
Sözde gazetenin birinci sayfasındaki bir başka haberde ise Yeşil Sol Parti eşsözcüsü İbrahim Akın'ın Yeşil Sol Parti'nin anahtar parti olduğu açıklamalarına yer verildi.
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