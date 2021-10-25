PKK medyasına ödül verme yarışı

Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından verilen "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri" Ankara'da düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.

Yenişafak.com'un haberine göre, Törende PKK yayın organlarından Mezopotamya Ajansı ve Jinnews'e de ödül verildi.

CHP'Lİ ÖZEL DE TÖRENDE

Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen törene, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Sözcüsü Ebru Günay, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve CHP Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen gibi isimler katıldı.

Mezopotamya Ajansı'ndan Cemil Uğur'a 'Rafet Genç Haber Ödülü', Jinnews'ten Filiz Zeyrek'e '2020 yılı Röportaj Ödülü' verilirken, TTB Başkanı Fincancı da Dayanışma Ödülü'nü aldı.

MİMARLAR ODASI'NIN İZİNDE

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da Mimarlar Odası, bu yıl altıncısını düzenlediği "Basın Ödülleri"nde, terör örgütü PKK'nın yayın organı Jin TV'ye 'Uluslararası Televizyon Haberciliği' dalında ödül vermişti.