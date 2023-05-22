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22 Mayıs 2023 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2023 Pazartesi 14:30:00

PKK kanalında Kılıçdaroğlu'na oy istedi!

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İsveç'te yaşayan PKK destekçisi eski Yüksekova Belediye Başkanı Ruken Yetişkin, terör örgütü PKK'nın kanalından 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

İsveç'te yaşayan terör örgütü destekçisi eski Yüksekova Belediye Başkanı Ruken Yetişkin, PKK terör örgütünün kanalından 6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmaktan Türkiye'de cezalar alan Yetişkin, skandal ifadelerle İsveç'teki seçmeni sandığa gitmesini, Başkan Erdoğan'a karşı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermesi gerektiği çağrısında bulundu.

Etiketler : Terör örgütü PKK İsveç
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