VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çöp evde inanılmaz detaylar!
Erdoğan Türkiye'yi daima yüceltiyor
Vanayı kısıyor
"Kiralık Vekil Kendi Kuyusunu Kendi Kazdı"
Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısına tur için çıkacak
Motorlu araçlarda ÖTV uygulamaları değişti
AB, Rusya'nın doğal gaz kesintisini siyasi buluyor
Antalya için yüksek sıcaklık uyarısı
Biden'dan Trump'ın Kongre baskınındaki tavrına 'cesaretsiz' eleştirisi
New York'ta siyahi Lopez, tecavüz suçlamasından 33 yıl sonra kurtulabildi
Kolombiya-Ekvador sınırında 5,7 büyüklüğünde deprem
Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem
Avrupa'nın en büyüğü olacak
HÜRKUŞ'un yeni adresi belli oldu
PKK itirafçısı Demirtaş'ın yalanını çürüttü!
Akaryakıtta beklenen indirim
Korku evinden devlet korumasına
Taziyeyi Biden'a sorarım!
Festival coşkusu
Romantik yemek
40 bin kişilik koro
Modaya el atıyor
Ferhat'ı çok kıskanıyordum
26 Temmuz 2022 Salı 09:35:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2022 Salı 09:36:00

PKK itirafçısı Demirtaş'ın yalanını çürüttü! Kandil'den gelen emir ortaya çıktı

Kaynak: SABAH GAZETESİ

ABONE OL

PKK itirafçısı Gökalp, Demirtaş'ın Kobani olayları öncesi sınırda yaptığı açıklama sırasında PKK'nın sözde Türkiye sözcüsü Kamuran Yüksek'in yanında olduğunu, Yüksek'in PKK'nın kampından alelacele Demirtaş'a talimat getirdiğini söyledi.

Kobani olaylarıyla ilgili yargılandığı davada halkı sokağa çağırmak için kimseden talimat almadığı yalanını sürekli tekrarlayan Selahattin Demirtaş, tanık olarak dinlenen itirafçının ifadeleriyle köşeye sıkıştı. Gerçeklerle yüzleşmenin şokunu yaşayan Demirtaş, itirafçıya 'Tamam, anladım Kerem bey, teşekkürler' demek zorunda kaldı. Gökalp, duruşmada Selahattin Demirtaş'ın yüzüne Kandil, Zap ve Gara'da yaşananları da vurdu. Gökalp, elebaşı Duran Kalkan'ın Gara'da Kobani olaylarını yönettiğini itiraf etti.

30 Eylül 2014'te o dönem HDP Eş Genel Başkanı olan Selahattin Demirtaş, beraberindeki milletvekili ve belediye başkanlarıyla Mürşitpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek IŞİD ile PKK/YPG arasında çatışmaların sürdüğü Suriye'nin Kobani kentine gitti. Daha sonra Mürşitpınar Sınır Kapısı'nda 6 Ekim 2014'te HDP binasında açıklama yaparak, Kobani için halkı sokağa çıkmaya ve çıkanlara da destek vermeye çağırdı.

KAMURAN YÜKSEK

Demirtaş halka 'sokağa çıkın' çağrısında bulunarak, "Halkımızı hemen şimdi sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz" dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca 6-8 Ekim 2014'te gerçekleşen ve Kobani Olayları olarak bilinen eylemlere ilişkin aralarında Demirtaş'ın da bulunduğu 27'si tutuklu 108 sanık hakkında iddianame hazırlandı, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bu süreçte önemli bir isim PKK'dan kaçarak teslim oldu.

PKK'DAN KAÇTI HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

14 yıl terör örgütünde faaliyet gösteren, örgüt elebaşlarından Duran Kalkan'ın Özel Kalem görevini yürüten ve aynı zamanda 7 kişilik Bilim Aydınlanma Komitesi üyesi olan Kerem Gökalp teslim olup önemli itiraflarda bulundu. Gökalp, Kobani soruşturması kapsamında ifade verdikten sonra Kobani davasında tanık olarak dinlendi. Gökalp, bir süre önce görülen duruşmada önemli bilgiler aktarırken HDP'li Selahattin Demirtaş'ı bir kez daha köşeye sıkıştırdı. Örgüt üyesi Gökalp, 3 kişinin örgütün ZAP alanında faaliyet gösterirken yanına geldiğini, orada PKK'nın Türkiye sözcüsü Kamuran Yüksek'in de bulunduğu, Yüksek'in alelacele Zap alanındaki Zindan konferansından çıkarılarak Selahattin Demirtaş'ın yanına gönderildiğini söyledi.

'TAMAM, ANLADIM KEREM BEY'

Gökalp, Demirtaş'ın 30 Eylül 2014'te Kobani olayları başlamadan önce Mürşitpınar Sınır Kapası'nda açıklama yaparken yanında olan Kamuran Yüksek'in PKK'nın Kobani olaylarının talimatını kendisine ileten isimlerden olduğunu söyledi. Kısa süreli şok yaşayan Demirtaş, sorduğu sorulara da cevabını alınca "Tamam, anladım, çok teşekkür ediyorum Kerem bey" dedi.

DURAN KALKAN, GARA'YA GEÇİP KOBANİ OLAYLARINI YÖNETTİ

Kerem Gökalp, duruşmada Selahattin Demirtaş'ın yüzüne Kandil, Zap ve Gara'da yaşananları da vurdu. Sabah'ta yer alan habere göre, tanık PKK üyesi, "Duran Kalkan, Zap'taki Zindan konferansından sonra, sizin yaptığınız çağrının ardından kısa bir süre sonra, belki bir gün belki bir gece esnasında Zap alanından direkt Gara alanına geçiyor. Çağrınız sonrasında oluşabilecek toplumsal hareketliliği koordine edebilmek için Duran Kalkan'ın öncülüğünde ve sorumluluğunda yaklaşık bir haftaya yakın çalışma yürütülüyor. Ta ki Kobani olaylarından sonra yapılan çağrıdan sonra yaşananlar, yani 6-8 Ekim olarak yaşanan süreçte, sizin de belki çok iyi bildiğiniz şekilde olayları durduran Hatip Dicle açıklamasına kadar" dedi.

Etiketler : Kobani olayları Selahattin Demirtaş IŞİD ile PKK/YPG
Yalın aşk

Yalın aşk
Harbiye'de Yıldız izdihamı

Harbiye'de Yıldız izdihamı
Röportaj yok poz var

Röportaj yok poz var
Leptin hormonunu çalıştırmadan kilo veremezsiniz

Leptin hormonunu çalıştırmadan kilo veremezsiniz
Gizli Saklı bitti

Gizli Saklı bitti
Tatilcileri coşturdu

Tatilcileri coşturdu
İzleyenleri coşturdu

İzleyenleri coşturdu
Melisa'ya şarkı yazdım

Melisa'ya şarkı yazdım
Sezonu kapattık

Sezonu kapattık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX