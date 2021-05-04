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04 Mayıs 2021 Salı 09:00:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2021 Salı 09:00:00

PKK ininden cephanelik çıktı

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Dost bildiklerimiz PKK'ya füze verdiler. Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye'nin dost bildiği ülkelerin terör örgütü PKK'ya füze verdiğini belirterek, “Bunlar, operasyonlarımız sırasında bizim için büyük risk” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında, bir mağarada aralarında bir bölge sorumlusunun da bulunduğu 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısının 53'e ulaştığını bildirdi.

BÜYÜK BİR TEHLİKE

Akşam'ın haberine göre, Bakan Akar, "Bugüne kadar arkadaşlarımız büyük fedakarlık gösteriyorlar. Dağlar, yamaçlar, inmesi binmesi çok zor. Helikopterler yere teker koyamıyorlar. Bugüne kadarki mücadelede yapılması gerekenin hepsi yapıldı. Hava hücum harekatlarında helikopterlerimiz 300-500 sorti yaptı. Maalesef dost bildiğimiz bazı ülkeler PKK'ya füzeler verdiler. Dolayısıyla bunların her biri bizim için büyük bir tehlike, büyük bir risk" ifadelerini kullandı.

HER TÜRDE SİLAH

Operasyonda, tespit edilen hedeflerin tamamının karadan ve havadan vurulduğunu belirten Akar, "Ele geçirilen malzemelere baktığımızda bunlara bu malzemeleri kimler verdi? Bunların hepsi düşünülmesi, tartışılması gereken konular. Şu ana kadar toplam 16 silah, 3 bin civarında mühimmat ele geçirildi. Özellikle bu mağaradan ele geçirilenler arasında uzaktan kumandalı 2 Doçka var. Oraya Hava Kuvvetleri gidip vurduğu zaman kendilerini bir şekilde emniyete alıyorlar. Zagros dediğimiz dürbünlü keskin nişancı silahları, Bixi, Kanas keskin nişancı tüfeği, RPG roketatar, M-16, Kalaşnikoflar var. Kalaşnikofların 3'ünde susturucu var. Bomba atarlar var. Çeşitli ve ileri teknoloji muhabere sistemleri var. Şu ana kadar 200'e yakın el yapımı patlayıcı ve mayın arkadaşlarımız tarafından etkisiz hale getirildi" dedi.

MÜHİMMAT İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin yaptığı açıklamada sığınak ve çok sayıda mühimmattın METİ Timi tarafından imha edildiğini duyurdu.

Etiketler : pkk abd füze mühimmat Milli Savunma Bakanlığı
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