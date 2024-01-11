VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenledi
Borsa güne yükselişle başladı
Milli İstihbarat Akademisi, Türkiye'nin istihbarat gücüne bilimsel katkı sağlayacak
Türkiye, 2023'ü 8,8 milyar dolarlık dış finansmanla kapattı
PKK-HDP bağlantısı deşifre edildi
İsrail'in Gazze'deki "soykırımı" bugün Uluslararası Adalet Divanında görüşülecek
11 Ocak 2024 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:11 Ocak 2024 Perşembe 11:00:00

PKK-HDP bağlantısı deşifre edildi

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda, gözaltına alınan HDP'li ilçe yöneticilerinin 'vergilendirme' adı altında para toplayarak örgüte fon oluşturmaya çalıştıkları tespit edildi.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, önemli bir operasyona daha imza atıldı. Operasyonun detaylarına TRT Haber ulaştı.

HDP'Lİ YÖNETİCİLER, ÖRGÜTÜN MALİ SORUMLULARI ARASINDA

Operasyonlar, örgütün siyasal alan yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik düzenlendi. 26 zanlıdan 20'si yakalandı. Şüpheliler arasında, HDP'nin Pendik ilçe yöneticisi, Tuzla ilçe yöneticileri ile Bakırköy ilçe yöneticisi de bulunuyor. Dosyadaki şüpheli konumundaki HDP'li ilçe yöneticilerinin örgütün sözde mali alan sorumluları arasında yer aldıkları ve finansman alanında destek sağladıkları tespit edildi.

VERGİLENDİRME ADI ALTINDA ÖRGÜTE FON OLUŞTURMAYA ÇALIŞTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

HDP'li isimlerin örgütün faaliyetlerini ve eylemlerini finanse edebilmek, örgütün varlığını devam ettirebilmek amacıyla mali kaynak araştırması yaptıkları belirlendi. Bu amaçla Kürt kökenli vatandaşlardan 'vergilendirme' adı altında para topladıkları, bu paralarla örgüte 'fon' oluşturmaya çalıştıkları ortaya çıktı.

HDP'li yöneticilerin, yasal görünüm kazandırmak için, siyasi parti içerisinde faaliyet gösteren kişiler aracılığıyla, partiye bağış veya kumbara çalışması adı altında para toplamaya çalıştıkları da belirlendi. Ayrıca örgütle irtibatını kesmiş kişileri 'hamle' adı verdikleri yöntem ile örgüte yeniden kazandırmak için çalışmalar yaptıkları tespit edildi.

Etiketler : terör örgütü pkk hdp
Hatay'da kalması yeniden aşık olma sebebim

Hatay'da kalması yeniden aşık olma sebebim
Ebru Polat yapay zekalı klibiyle övündü: Türkiye'yi uzay çağına geçirdim

Ebru Polat yapay zekalı klibiyle övündü: Türkiye'yi uzay çağına geçirdim
‘Kopuk' heyecanı

‘Kopuk' heyecanı
Tatilde spor yapıyor

Tatilde spor yapıyor
Maymun suyunu çaldı

Maymun suyunu çaldı
Ailece hastanelik oldular

Ailece hastanelik oldular
Afra'dan 'Mert' tavır!

Afra'dan 'Mert' tavır!
Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım

Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım
"Bakımlı kadınım"

"Bakımlı kadınım"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX