VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
İran'a yeni yaptırımlar yolda!
"Orduda siyaset yasağı delindi" iddiasına yalanlama!
Suriye sınırında terörist yakalandı!
İşgalci İsrail Filistinlilerin evlerini yıkıyor!
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza!
17 Nisan 2024 Çarşamba 08:42:00 - Güncelleme:17 Nisan 2024 Çarşamba 08:42:00

PKK elebaşının DEM'li yeğeninden skandal sözler!

ABONE OL

Terör PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın DEM Parti'li milletvekili yeğeni Ömer Öcalan, Rum basınına konuşarak skandal açıklamalarda bulundu. Bebek katili için sürekli 'sayın' güzellemesinde bulunan Öcalan, Orta Doğu'da sorunun çözümünün teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan geçtiğini ileri sürdü. İşte haberin detayları...

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin bebek katili Abdullah Öcalan'a yönelik güzellemeleri devam ediyor. Rum basınına skandal açıklamalarda bulunan Öcalan, PKK elebaşına methiyeler düzdü. İşte detaylar...

PKK ELEBAŞINA 'SAYIN' GÜZELLEMESİ

Alpha News'e röportaj veren DEM Parti'nin Şanlıurfa milletvekili Öcalan, konuşmasının başından sonuna kadar teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın isminin geçtiği her yerde 'sayın' ifadesini kullandı.

PKK elebaşı Öcalan'a İmralı'da 'tecrit' uygulandığını ileri sürerek Avrupa'ya bu uygulamayı 'şikayet' eden DEM Parti'li Öcalan, gazetecinin "Bir politikacı ve Öcalan'ın yakını olarak Batılı güçlere, Avrupa ve ABD'ye, hangi mesajı göndermek istersiniz?" sorusuna ise "Bir kere daha sizin aracılığınızla tüm Avrupa ülkelerine ve uluslararası güçlere, rollerini olumlu bir şekilde oynamaları çağrısında bulunmak istiyorum." diyerek Batı'dan destek istedi.

BATI'YA GÜÇ BİRLEŞTİRME ÇAĞRISI

Avrupa ve ABD'ye Türkiye'ye karşı güç birleştirme çağrısında bulunan Öcalan, "Avrupa ve Amerika en fazla uluslararası nüfuza sahip güçlerdir. Birbirimize ideolojik ve manevi olarak uzak olmamıza rağmen bu bir noktada buluşmayacağımız ve temasta bulunmayacağımız anlamına gelmiyor. Bu nedenle aramızda temas olması gerekiyor çünkü onların da Orta Doğu'daki Kürt gerçekliğini görmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"ORTA DOĞU'DA ÇÖZÜM ÖCALAN'DAN GEÇİYOR"

Eli kanlı teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fikir ve düşüncelerinin Orta Doğu'da yaşayan halklar için özgürlük umudu olduğunu iddia eden Ömer Öcalan, skandal ifadeler kullandı.

Orta Doğu'da sorunun çözümünün teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan geçtiğini öne süren DEM'li Öcalan, "Abdullah Öcalan konusunda Sayın Öcalan'ı siyasi ve ideolojik bir lider olarak gördüğümüz için bu çözümün de tek muhatabıdır. Dolayısıyla bu çözümün adresi İmralı Cezaevi'dir. Tüm çözüm görüşmeleri onunla yapılmalı." ifadelerini kullandı.

RUM BASININA TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ

Öcalan, Rum kesimine Türkiye'yi şikayet ederek, "Türkiye, yurt dışında topyekûn savaş politikası izliyor. Bu, Kürdistan'ın dört parçasındaki Kürtleri kuşatmayı amaçlayan bir politika" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK SKANDAL İFTİRALAR

Rum basınına konuşarak Türkiye'ye karşı kin kusan DEM'li Öcalan, küstah iftiralarla hükümeti de hedef aldı.

Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığını ve diz çöktürmek istediğini iddia eden Öcalan, "Türkiye tüm bunları Avrupa'ya karşı şantaj olarak kullanıyor. Türk devletinin Avrupa'ya karşı şantaj politikası uyguladığını söylemek belki de doğru olacak." iftirasında da bulundu.

Etiketler : dem parti teröristbaşı ömer öcalan
'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti

'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti
Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!

Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!
Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün gösterisini bağışladı
Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım

Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım
Barış Arduç marka yüzü oldu

Barış Arduç marka yüzü oldu
Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum

Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum
Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'

Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'
Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var

Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var
Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu

Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX