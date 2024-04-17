PKK elebaşının DEM'li yeğeninden skandal sözler!

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin bebek katili Abdullah Öcalan'a yönelik güzellemeleri devam ediyor. Rum basınına skandal açıklamalarda bulunan Öcalan, PKK elebaşına methiyeler düzdü. İşte detaylar...

PKK ELEBAŞINA 'SAYIN' GÜZELLEMESİ

Alpha News'e röportaj veren DEM Parti'nin Şanlıurfa milletvekili Öcalan, konuşmasının başından sonuna kadar teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın isminin geçtiği her yerde 'sayın' ifadesini kullandı.

PKK elebaşı Öcalan'a İmralı'da 'tecrit' uygulandığını ileri sürerek Avrupa'ya bu uygulamayı 'şikayet' eden DEM Parti'li Öcalan, gazetecinin "Bir politikacı ve Öcalan'ın yakını olarak Batılı güçlere, Avrupa ve ABD'ye, hangi mesajı göndermek istersiniz?" sorusuna ise "Bir kere daha sizin aracılığınızla tüm Avrupa ülkelerine ve uluslararası güçlere, rollerini olumlu bir şekilde oynamaları çağrısında bulunmak istiyorum." diyerek Batı'dan destek istedi.

BATI'YA GÜÇ BİRLEŞTİRME ÇAĞRISI

Avrupa ve ABD'ye Türkiye'ye karşı güç birleştirme çağrısında bulunan Öcalan, "Avrupa ve Amerika en fazla uluslararası nüfuza sahip güçlerdir. Birbirimize ideolojik ve manevi olarak uzak olmamıza rağmen bu bir noktada buluşmayacağımız ve temasta bulunmayacağımız anlamına gelmiyor. Bu nedenle aramızda temas olması gerekiyor çünkü onların da Orta Doğu'daki Kürt gerçekliğini görmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"ORTA DOĞU'DA ÇÖZÜM ÖCALAN'DAN GEÇİYOR"

Eli kanlı teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fikir ve düşüncelerinin Orta Doğu'da yaşayan halklar için özgürlük umudu olduğunu iddia eden Ömer Öcalan, skandal ifadeler kullandı.

Orta Doğu'da sorunun çözümünün teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan geçtiğini öne süren DEM'li Öcalan, "Abdullah Öcalan konusunda Sayın Öcalan'ı siyasi ve ideolojik bir lider olarak gördüğümüz için bu çözümün de tek muhatabıdır. Dolayısıyla bu çözümün adresi İmralı Cezaevi'dir. Tüm çözüm görüşmeleri onunla yapılmalı." ifadelerini kullandı.

RUM BASININA TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ

Öcalan, Rum kesimine Türkiye'yi şikayet ederek, "Türkiye, yurt dışında topyekûn savaş politikası izliyor. Bu, Kürdistan'ın dört parçasındaki Kürtleri kuşatmayı amaçlayan bir politika" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK SKANDAL İFTİRALAR

Rum basınına konuşarak Türkiye'ye karşı kin kusan DEM'li Öcalan, küstah iftiralarla hükümeti de hedef aldı.

Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığını ve diz çöktürmek istediğini iddia eden Öcalan, "Türkiye tüm bunları Avrupa'ya karşı şantaj olarak kullanıyor. Türk devletinin Avrupa'ya karşı şantaj politikası uyguladığını söylemek belki de doğru olacak." iftirasında da bulundu.