PKK elebaşını övmüştü: Fondaş Yanardağ'a 10,6 yıla kadar hapis talebi

Katıldığı televizyon programında terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamaları nedeniyle tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ hakkında "basın yoluyla suçu ve suçluyu övme" ile "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Merdan Yanardağ'ın katıldığı Tele 1 adlı televizyon kanalında 20 Haziran 2023'te yayınlanan "4 soru 4 yanıt" programında yaptığı açıklamaların yer aldığı videonun çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine soruşturmaya başlandığı anlatıldı.

Sanığın ifadesinde "sözlerinin kesildiğini, kötü niyetli bir şekilde cımbızlandığını ve bağlamından koparıldığını, programın tamamı izlense ironi yaptığının anlaşılacağını" söylediği aktarılan iddianamede, sanığın üzerine atılı suçu kabul etmediği bildirildi.

İddianamede, sanığın sözleriyle, toplumda infial oluşturan, iç acıtan, insanları derinden rahatsız eden suçları işleyen ve kesinleşmiş mahkeme kararıyla bu suçları işlediği sabit olan terör örgütü elebaşını yüceltip eylemlerinden övgüyle bahsettiği aktarıldı.

Sanığın, örgüt elebaşı Öcalan'ı siyasi mahkum olarak nitelendirdiği kaydedilen iddianamede, açıklamalarının farklı sosyal medya mecralarında yayılarak etkileşim aldığı ve sözlerinin toplumsal infial uyandırdığı kaydedildi.

İddianamede, Türkiye'nin yıllardır süregelen ve halen mevcudiyetini sürdüren terör tehdidi altında bulunduğu ve toplumun terör konusundaki hassasiyeti de göz önüne alındığında, sanık tarafından kullanılan ifadelerin kamu düzeni açısından tehlike doğurabileceği belirtildi.

Sanığın sözlerinin ulusal bir kanalda yayınlanan bir programda kullanılmış olması nedeniyle olayda aleniyet şartının da gerçekleştiği aktarılan iddianame, sanığın örgüt liderini siyasi mahkum olarak değerlendiren ve rehin olarak tutulduğunu iddia eden açıklamalarının bütün halinde "PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerine başvurmayı teşvik edecek" nitelikte bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, sanığın "basın yoluyla suçu ve suçluyu övme" ile "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca onaylanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Yanardağ'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Merdan Yanardağ, savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve 27 Haziran'da nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanmıştı.

Yanardağ'ın avukatının tutukluluğa yönelik itirazı, kararın usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesince reddedilmişti.