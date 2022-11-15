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15 Kasım 2022 Salı 10:12:00 - Güncelleme:15 Kasım 2022 Salı 10:12:00

PKK elebaşı Duran Kalkan'dan kalleş tehdit: 'Kasımda sürekli eylem yapacağız, kadın-çocuk da olacak'

Kaynak: Sabah

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Terör örgütü PKK'nın Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki kalleş saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi de yaralandı. PKK'nın kanalında videosu yayınlanan teröristbaşı Duran Kalkan itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. 'Kasım ayı' vurgusu yapan Kalkan, sürekli eylem halinde olacaklarını söyledi.

Terör örgütü PKK'nın Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki kalleş saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi de yaralandı. PKK'nın kanalında videosu yayınlanan teröristbaşı Duran Kalkan itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. 'Kasım ayı' vurgusu yapan Kalkan, sürekli eylem halinde olacaklarını söyledi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan İstiklal Caddesi'nde terör örgütü PKK tarafından yapılan kalleş saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi de yaralandı.

KISKIVRAK YAKALANDI!

Hain terör saldırısını gerçekleştiren Suriye uyruklu PKK'lı terörist Ahlam Albashır, İstanbul'da düzenlenen operasyonla emniyet güçlerince kıskıvrak yakalandı.

'KASIM' AYI VURGUSU: "EYLEMLER DEVAM EDECEK"

PKK'nın kanalında videosu yayınlanan teröristbaşı Duran Kalkan'dan itiraf niteliğinde açıklamalar geldi. Kalkan örgütün kuruluş ayı olan kasım ayında eylemlerin süreceğini söyledi.

PKK'nın 'şehitler partisi' olduğunu söyleyen teröristbaşı, "Şehitleri anmak demek büyük mücadele etmek demek, kasım ayında da etkili gösteriler demek. Şimdiden kutlamalar, anmalar, büyük eylemler oluyor. 6 Kasım'daki eylemler oldu, gerilla direnişi tümüyle böyle." dedi.

"HER YER EYLEM YERİ HER AN EYLEM ANI OLACAK"

Sürekli eylem halinde olacaklarını söyleyen Kalkan, "Küçük yapacağız, büyük yapacağız, çok değişik yol yöntemlerle yapacağız, farklı alanlarda yapacağız ama her yer eylem yeri her an eylem anı olacak. Kadın da genç de çocuk da yaşlı da böyle bir eylem içinde olacağız. Bunu bir yaşam tarzı alacağız. Kimse ne zaman sonu gelecek diye beklemesin." ifadelerini kullandı.

Etiketler : PKK Duran Kalkan Terör örgütü PKK Beyoğlu İstiklal Caddesi
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