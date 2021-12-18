"PKK çocuk katili, nasıl görüştün?"

Hafta başında terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) bir heyeti makamında ağırlayan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında terör kanunu çiğnemekten suç duyurusunda bulunuldu. "Suriye Demokratik Meclisi" (SDM) Eşbaşkanı İlham Ahmed ve yanındakilere ağırlayan Linde, örgüte aktarılan maddi desteğin de 2023'te 376 milyon dolara çıkarılacağını açıklamıştı. Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, "İsveç terör kanununa göre terör örgütleri ile her türlü ilişki suçtur. PKK hem İsveç hem de AB terör listesinde. School of Economics, Alman İç istihbarat Teşkilatı (BfV) ve İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) raporlarına göre, PYD'nin terör örgütü PKK ile açık işbirliği içinde olduğu ortaya konulmuş. Ayrıca İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporunda, PYD'nin çocuk yaşta kızları zorla askere kaçırdığı gibi birçok suç unsuru yer alıyor" dedi



İsveçli Bakan, Twitter adresinden yaptığı fotoğraflı paylaşımda, ülkesinin YPG ile ortak olmayı sürdürdüğü şeklinde ifadelere imza atmış, "İsveç, aktif partner olmaya devam ediyor" diye yazmıştı. Öte yandan İsveç Sosyal Demokrat Partisi, resmi internet sayfasında 5 Kasım'da PYD ile ilişkilerinin geliştirilmesi için komisyon kurulacağını duyurmuştu.