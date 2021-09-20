PKK bir darbe daha! 1 milyon TL ödülle aranıyordu

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20 Eylül 2021 Pazartesi 13:31:00 - Güncelleme:20 Eylül 2021 Pazartesi 14:36:00

PKK bir darbe daha! Duran Kalkan'ın koruması etkisiz hale getirildi

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Siirt'te etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin turuncu kategoride yer alan ve 1 milyon TL'ye kadar ödülle aranan, 'Kendal Cizir' kod adlı Mazlum Mat olduğu açıklandı. Teröristin, 2014'te KCK Başkanlık Konseyi üyesi, 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan'ın korumalığını yaptığı belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, dün Siirt'in Pervari ilçesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 'Terörden Arananlar Listesi'nin turuncu kategorisinde yer alan ve 1 milyon TL'ye kadar ödülle aranan, 'Kendal Cizir' kod adlı Mazlum Mat (35) olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 'Eren-13 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu' kapsamında 19 Eylül'de; Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 teröristten 1'inin, sözde Botan eyaleti Herekol bölgesinde 'sorumlu' seviyede faaliyet yürüten, 'Terörde Arananlar Listesi'nin turuncu kategorisinde yer alan ve 1 milyon TL'ye kadar ödülle aranan, 'Kendal Cizir' kod adlı Mazlum Mat olduğu tespit edildi. Teröristin, 2014'te KCK Başkanlık Konseyi üyesi, 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan'ın korumalığını yaptığı belirlendi.

Ayrıca Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca 7 Mayıs'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristten 1'inin de 'Terörden Arananlar Listesi'nin gri kategorisinde yer alan, 'Ardıl Poyraz' kod adlı Büşra Kaya (28) olduğu tespit edildi.

Etiketler : Tunceli İl Jandarma Komutanlığı Celal Özcan Operasyon PKK Herekol bölgesi
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