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Piyasa değeri 3 milyon 590 bin lira! İstanbul Havalimanı'nda operasyon
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05 Aralık 2023 Salı 13:21:00 - Güncelleme:05 Aralık 2023 Salı 13:21:00

Piyasa değeri 3 milyon 590 bin lira! İstanbul Havalimanı'nda operasyon

Kaynak: AA

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İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 3 milyon 590 bin lira olan kaçak lüks eşyalar ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda bir yolcunun valizinde yer alan lüks markalara ait 3 milyon 590 bin lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucu Brüksel'den İstanbul'a gelen bir yolcu takibe alındı.

Yabancı uyruklu kişinin valizleri, "şüpheli" görülerek x-ray taramasına sevk edildi.

Ekipler, valizde lüks markalara ait ayakkabıdan atkıya, gözlükten kol saatine, kolyeden bilekliğe kadar çok sayıda eşya tespit etti. Valizde, ticari miktar ve nitelikte 195 eşya ve 29 kilogram ambalaj olduğu görüldü.

Eşyaların piyasa değerinin 3 milyon 590 bin lira olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor.

Etiketler : istanbul havalimanı kaçakçılık operasyon
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