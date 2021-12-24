Asiye'nin hastaneden ilk karesi geldi

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24 Aralık 2021 Cuma 15:00:00 - Güncelleme:24 Aralık 2021 Cuma 15:00:00

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin doktoru son sağlık durumunu açıkladı: Meslek hayatımda görmedim

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Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş, bir sitenin bahçesinde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğramıştı. Asiye Ateş'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Dr. Beyhan Tahmazoğlu, talihsiz çocuğun son sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Asiye'nin hayati tehlikesinin devam ettiğini belirten Tahmazoğlu, "Deri ve kemik doku kayıpları var. 10 günlük süreç sonrasında konuşabiliriz. Yüzünün sağ tarafında kalıcı hasar olabilir." dedi. Dr. Tahmazoğlu, "Baş ve boyun bölgesinde kemik dokuyu içerisine alacak şekilde, ben meslek hayatımda görmedim." açıklamasında bulundu.

Gaziantep'te uğradığı pitbull saldırısı sonrası hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Asiye Ateş'in ilk karesi geldi.

Asiye Ateş'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Dr. Beyhan Tahmazoğlu, pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan küçük Asiye'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Tahmazoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR"

"Geldiğinde şuuru kapalıydı. Ense kısmına kadar uzanan ısırıklar mevcuttu. Dolayısıyla oralarda, kulak zarı çevresinde ciddi harabiyetler vardı. Tedavisi devam ediyor. Yara bakımları yapılıyor. En çok endişelendiren şey 4-5 gün sonra çıkması beklenen enfeksiyonlar... Ciddi şekilde önlem alıyoruz.

Baş ve sağ kulak bölgesinde ciddi manada kemik kırıkları ve darbeler mevcut. Hayati tehlikesi devam ediyor. Saçında doku kayıpları var. Deri ve kemik doku kayıpları var. Ama şu an önceliği hastanın hayati tehlikesi...

(Yüz felci olma ihtimali) Sağ tarafında yüzünde hasar kalıcı olabilir.

(Ne zaman taburcu olur?) 10 günlük süreç çok önemli. 10 gün sonrasında rahatça konuşabiliriz.

"MESLEK HAYATIMDA GÖRMEDİM"

Bu kadar ağır köpek ısırığı görülmedi. Hele baş ve boyun bölgesinde kemik dokuyu içerisine alacak şekilde, ben meslek hayatımda görmedim. 3 operasyon geçirdi. Günlük olarak anestezi altında, tedavisi günlük yapılıyor. Dokuların günlük bakımları yapılmakta. Günlük olarak ameliyathaneye alınıp bakımları yapılıyor.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Gaziantep'te, pitbull cinsi köpeklerin saldırısı sonucu Asiye Ateş'in ağır yaralanmasının ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'u tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Konuya ilişkin Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

"22 Aralık 2021 tarihinde İlimiz Şahinbey ilçesinde meydana gelen pitbull cinsi iki köpeğin saldırısı sonucu A.A isimli küçük çocuğun ağır yaralanması olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 3 şüpheli sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır."

Etiketler : Gaziantep PİTBULL ASİYE pitbull cinsi köpekler Dr. Beyhan Tahmazoğlu
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