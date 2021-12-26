Asiye'nin babası işinden kovuldu!

Gaziantep'te 22 Aralık'ta Seyri Antep Sitesi'nde oynarken iki pitbull'un saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in (4) köpeklerin ağzından alındığı anlar Türiye'nin yüreğini sızlattı. Aynı sitede bina görevlisi olan küçük kızın babası Hüseyin Ateş, köpeklerin site yöneticisi Mustafa E. ile Süheyla K.'ya ait olduğunu öne sürerek, "Gözaltına alınıp serbest bırakıldılar. Suçu çaycıların üstüne yıkıp tutuklattılar" dedi. Bu açıklamaların ardından kızı yaşam savaşı veren baba, sigortasız çalıştırıldığı işten atıldı.

EVDEN DE ÇIKARTIYORLAR

Tek isteğinin kızının iyileşmesi olduğunu belirten Hüseyin Ateş, "Bu köpekler, daha önce site sakinin süs köpeğine de saldırdı. Site sakinleri şikâyet etti ama site yöneticisi olunca beslemeye devam ettiler. Şu anda işimden kovuldum. Isıran köpekler patronuma ait. Kapıcı dairesinde oturduğum için evden de taşınacağım" dedi. Daha önce de Türkiye Gazetesi, köpek sahiplerinin babaya şikâyetçi olmaması için para teklif ettiğini, aksi halde işten atılmakla tehdit edildiğini yazmıştı.

DEVLETİMİZ YANIMIZDA

Asiye'nin tek çocukları olduğunu ve sağlık sorunları nedeniyle bir daha çocuklarının olamayacağını söyleyen baba Ateş, "5-6 yıl Asiye'nin özlemini çektik. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız seferber oldular. Bizim için özel uçak tuttular. Kızım devletimizin gücüyle yaşıyor."

ASİYE YAVRUMUZ EMİN ELLERDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te konuştu. Kentte yaşanan ve Asiye'nin ağır yaralandığı pitbull saldırısına değinen Erdoğan, "Bu köpekler parası bol olanların köpekleri. Ne oluyor ne yapıyorlar hiç böyle bir dertleri yok. O yavru paramparça oluyor, bu adamlar 'Babasını nasıl kandırırız' gayretinde. Kandıramayacaksınız, bedelini ödeyeceksiniz" dedi. Başkan Erdoğan, minik kızın tedavisiyle ilgili de "Asiye yavrumuz emin ellerde. Ambulans uçakla Antalya Üniversitesi'ne götürüp Ömer Özkan hocamıza yavrumuzu teslim ettik. Parmakla gösterilen doktorlarımızla tedavisini yaptıracağız" diye konuştu.

BABAYA SAHİP ÇIKIYORUZ

Erdoğan, Asiye'nin babasıyla ilgili de "Babasını kapıcı olarak çalıştığı o yerden alıyoruz onu çok daha ideal bir yere çalışmak üzere sevk ediyoruz" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı, "Belediyeleri sahipsiz hayvanları sokaktan alacak adımları atmaya çağırıyorum. İşte Asiye yavrumuzun başına gelen. Beyaz Türkler, hayvanlarınıza sahip çıkın" ifadesini kullandı.

ASİYE MUCİZE DOKTORA EMANET

Asiye'nin tedavisi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca devreye girdi. Hayati tehlikesi süren küçük kız, hava ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviyi, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi sürdürecek. Kafa ve yüz bölgesinde doku kayıpları olan Asiye'ye 1-2 gün içinde, Özkan tarafından doku nakli planlanıyor.

ERDOĞAN BİZZAT BİLGİ ALIYOR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, minik Asiye'yi Gaziantep'teki hastanede zirayet etti. "Adli ve hukuki anlamda yapılması gereken ne varsa yapılacaktır" diyen Gül, "Cumhurbaşkanı'mız da defalarca doktorlarıyla görüştü, her aşamasında bilgi aldı"dedi.