Pistlerin hızlı kızı

Babasının tamirhanesinde motosikletleri tamir eden 17 yaşındaki Elif, pistlerde zirveyi hedefliyor. Diğer yeteneği olan 'kick boks'ta şampiyonluğu elde eden Elif şimdi de milli motosiklet sürücüsü olmak için çabalıyor.

KİCK BOKSTA DA MADALYASI VAR

Ankara'da Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na hazırlanan milli sporcu Elif Durulmuş, antrenmandan kalan zamanlarında babasının iş yerinde motosiklet tamiri yapıyor. Milli sporcu Elif Durulmuş, "Motosiklet kullanmayı ve tamirini babamdan öğrendim. Yanında dura dura çıraklığını yaparak tamir yapmayı da öğrendim" dedi.

11 YAŞINDAN BERİ TAMİRHANEDE

Elif, motosiklet sürmeyi ve yarışlarını çok sevdiğini belirterek, "9 yaşından beri kullanıyorum. 11 yaşından beri tamir yapıyorum. 15 yaşımda ilk yarışıma katıldım. İki yıldır lisanslı sporcuyum. Motosiklette milli takıma katılıp Avrupa Kadınlar Motosiklet Şampiyonası ile dünya kupasında ülkemi temsil etmeyi çok isterim" diye konuştu.

Elif Durulmuş, "Milli motosiklet sürücüsü Kenan Sofuoğlu'na hayranım. Onun öğrencilerini de yakından takip ediyorum. Çok başarılılar. Ben de onlardan biri olmayı çok istiyorum. Milli takıma seçilirsem eğer onun öncülüğünde yarışmayı çok isterim" dedi.