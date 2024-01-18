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18 Ocak 2024 Perşembe 06:39:00 - Güncelleme:18 Ocak 2024 Perşembe 06:39:00

Pistlerin 'Hera'sı

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Barınaka terk edilen Golden Retriever cinsi Hera bir buçuk yıl önce Palandöken Kayak Merkezi'nde görev yapan arama kurtarma ekipleri tarafından sahiplenildi. Aldığı eğitimlerle ekibe katılan Hera çığ ve kayıplara karşı kayakseverlerin güvenliği için devriyelere katılıyor.

BURSA'DA ÖZEL TESTLERDEN GEÇTİ

Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ'ye bağlı Palandöken Kayak Merkezi'nde görev yapan arama kurtarma ekipleri, 1,5 yıl önce Golden Retriever cinsi Hera'yı sahiplendi. Bursa'da özel bir eğitim merkezinde testlere giren Hera, arama kurtarma eğitimlerinden başarıyla geçti. Kayak merkezinde çığ ve kaybolan insan arama alanında uzmanlaştırılan Hera, sabah saatlerinde pistlerin açılışından akşam kapanışa kadar arama kurtarma ekipleriyle devriyelere katılıyor.

MESAİ SAATLERİNİ AKSATMIYOR

Teleferik ve kar motoruyla dağın her alanına giden Hera, ziyaretçilerin yoğun sevgi gösterisiyle karşılaşıyor. Merkezin arama kurtarma teknisyenlerinden Rahman Murat Türkmen, "Saat 08.00 civarında pist açılışlarına çıkıyoruz. Hera da bizimle aynı şekilde çıkıyor. Gece kayaklarımız olduğunda 19.30'da, olmadığında 16.30'da Hera bizimle pist kapanışlarını yapıyor. Normal bir arama kurtarma personeli gibi bizimle beraber sabah mesaiye başlıyor ve akşam yuvasına bırakıyoruz" dedi.

Arama Kurtarma ekibinden Rahman Murat Türkmen, "Şu ana kadar arama kurtarma tecrübesi olmadı ama bundan önce 2 tatbikata katıldı. Bursa'da özel bir eğitim merkezinde eğitimlerini tamamladı" dedi.

Etiketler : barınak pist hera
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