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31 Aralık 2020 Perşembe 16:56:00 - Güncelleme:31 Aralık 2020 Perşembe 16:56:00

Pınar Gültekin'in babasına "davadan vazgeç" diyen CHP'li ismin kimliği açıklandı

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Son Dakika Haberleri.. Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, 'CHP milletvekilinin kendisini arayarak zanlının ailesine yönelik şikayetinden vazgeçmesini istediği' iddiasıyla ilgili basın açıklaması yapıyor. Baba Gültekin, kendisini arayan ismin CHP'li Süleyman Girgin olduğunu söyledi.

Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, 'CHP milletvekilinin kendisini arayarak zanlının ailesine yönelik şikayetinden vazgeçmesini istediği' iddiasıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, kendisini arayan ismin CHP'li Süleyman Girgin olduğunu söyledi.

Etiketler : pınar gültekin chp davadan vazgeçme
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