Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, 'CHP milletvekilinin kendisini arayarak zanlının ailesine yönelik şikayetinden vazgeçmesini istediği' iddiasıyla ilgili basın açıklaması yaptı.



Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, kendisini arayan ismin CHP'li Süleyman Girgin olduğunu söyledi.