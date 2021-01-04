Pınar Gültekin davasında ortalık karıştı! Babası salonu terk etti

NTV'de yer alan habere göre Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanıklar Cemal Metin Avcı ve Mertcan Avcı'nın yargılanmasına Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.



Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, adliye önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Epözdemir, mahkemenin sanığı aklamaya çalıştığını belirterek, mahkeme heyetinin reddini istediklerini söyledi.

Baba Sıddık Gültekin, 'bu mahkemeyi tanımıyorum' diyerek salonu terk etti.

'Reddi hakim' talebi 1. Ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Dava 15 Şubat 2021'e ertelendi.

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, dava dosyasına ulaşan raporların, sanığın akli dengesinin yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Çok planlı, organize işlenmiş bir cinayetle karşı karşıya olduklarını iddia eden Epözdemir, sanığın, ceza sorumluluğunu minimize etmek, haksız tahrik indiriminden faydalanmak amacıyla çok ilginç savunmalar yaptığını öne sürdü.

Olay yerinde yapılan keşifle ilgili raporun ellerine ulaştığını dile getiren Epözdemir, "Bilirkişi raporu bizi tatmin etmedi. Çok bilimsel, hükme elverişli, hükme esas alınabilecek bir rapor olduğunu düşünmüyoruz. Fizik ve kimya mühendisleri tarafından hazırlanacak bir bilirkişi raporu talep edeceğiz. Bu en azından yargılamanın haline müessir olabilir." ifadelerini kullandı.

Epözdemir, maktulün ölüm zamanı ve ölüm nedeniyle ilgili Adli Tıp Genel Kurumundan gelecek raporu beklediklerini kaydetti.

Maktulün telefonu ve SIM kartının kırılmasına ve bunu sanık Cemal Metin Avcı'nın yapmasına rağmen mahkemenin Android telefonun şifresi ve son 8 aydaki bilgi, belge, fotoğraf ve videoların tespiti için ABD'ye müzekkere yazdığını anlatan Epözdemir, bundan sonuç alınamayacağını savundu.

Duruşma öncesi Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, kadın cinayetlerine tepki gösterdi.