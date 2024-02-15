VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İrlanda'dan UNRWA'ya 20 milyon avroluk destek
Üç Hizbullah mensubu daha İsrail tarafından öldürüldü
İşgalci İsrail'den iki devletli çözüme ret!
"Yoldaşlık ettiklerini sırtından hançerliyorlar"
Kremlin'den nükleer silah iddialarına yalanlama
İşgalci İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyine saldırı
15 Şubat 2024 Perşembe 13:10:00 - Güncelleme:15 Şubat 2024 Perşembe 13:10:00

PİLOT girişimleri, girişimcilik eğitim programına katılmak üzere ABD'ye gitti

Kaynak: IHA

ABONE OL

Türk Telekom, yeni nesil teknolojileri besleyen girişimlere desteğini sürdürüyor. Türk Telekom Ventures'ın Girişim Hızlandırma Programı PİLOT'un girişimleri, girişimcilik eğitim programına katılmak üzere ABD'ye gitti. Stanford Mesleki Gelişim Merkezi ile iş birliği içinde tasarlanıp sunulan kurumsal eğitim programı Stanford Üniversitesi kampüsünde başladı.

Girişimcilik ekosistemini büyütmeyi amaçlayan Türk Telekom, gelişmiş bir girişimcilik kültürünün Türkiye'yi geleceğe taşımasına öncülük edecek ve girişimcilik ekosistemini dünyaya açacak çalışmalarını sürdürüyor. Türk Telekom Ventures'ın Girişim Hızlandırma Programı PİLOT'un girişimleri, girişimcilik eğitim programına katılmak üzere ABD'ye gitti. Stanford Mesleki Gelişim Merkezi ile iş birliği içinde tasarlanıp sunulan kurumsal eğitim programı Stanford Üniversitesi kampüsünde başladı.

"GELİŞMİŞ BİR GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜNÜN TÜRKİYE'Yİ GELECEĞE TAŞIMASINA LİDERLİK EDİYORUZ"

PİLOT girişimlerinin yer aldığı, aynı zamanda Stanford Üniversitesi'nden girişimcilik alanında uzman isimlerin katıldığı programda açılış konuşmasını yapan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türkiye'nin dijitalleşme sürecine devam ederken, bu süreci hayatın tüm alanlarını kapsayan bir yol haritasıyla sahipleniyoruz. Ülkemizin teknolojiye en yüksek yatırım yapan markalarından biriyiz. Teknolojiyi üreten ve ihraç eden bir konumdayız. Bu misyonumuz kapsamında; yeni nesil teknolojileri ve bu teknolojileri besleyen girişimleri desteklemek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Nitekim, girişimcilik ekosistemini daha da güçlendirmeyi ve büyütmeyi amaçlıyor, gelişmiş bir girişimcilik kültürünün Türkiye'yi geleceğe taşımasına liderlik ediyoruz" dedi.

Destekledikleri girişimlerin küresel arenada ses getirmelerine katkı sağlayacak çalışmalara imza attıklarını belirten Önal şöyle devam etti: "Kurumsal Girişim Sermayesi şirketimiz Türk Telekom Ventures ile dünya genelinde önde gelen girişimcilik merkezleri ve ekosistemleriyle stratejik iş birlikleri kurarak, küresel ağımızı genişletiyoruz. Bu kapsamda; Stanford Üniversitesi'nde özel olarak tasarlanan girişimcilik programı, Türkiye'nin küresel inovasyon haritasına önemli bir katkı sağlayacak. Girişimcilik ekosistemini büyüterek, bu alanda Türkiye'yi geleceğe taşımayı sürdürüyoruz. Türk Telekom Ventures'ın San Francisco'da bulunan ofisi girişimlerimizin dünyaya açılması için önemli bir durak. Bu ofis ile Türkiye'den çıkan değerli fikirleri Silikon Vadisi üzerinden dünyaya açıp, dünyadaki yenilikçi fikirleri ise ülkemize taşıyarak Türkiye ve global pazarlar arasında köprü oluyoruz. Bu kapsamda; sağlıktan enerjiye, eğitimden, yapay zekâ destekli iş çözümlerine kadar pek çok alanda, teknolojiye odaklanan yerli girişimlere rehberlik ederek yatırım yapıyoruz. Emeklerimizin karşılığını, desteklediğimiz girişimlerin dünyaya açılıp küresel başarılara imza atmalarına şahitlik ederek alıyoruz. Türk Telekom Ventures yatırımlarımızdan dijital pataloji alanında tanı desteği sağlayan Virasoft, dünyanın her yerinden yatırım almaya devam ederken, bir diğer girişimimiz eğitim platformu MentalUP, bugün 120'den fazla ülkede 15 milyon kullanıcıya sahip. "Sentetik Veri Anonimleştirme" teknolojisi çözümü sunan Syntonym, ABD, Avrupa ve İngiltere pazarında büyümeyi amaçlıyor. Girişimlerimizin, dünyanın pek çok noktasında, her alanda insanların yaşamlarına dokunarak hayatlarını kolaylaştıran çözümler sunmaları bizim için en değerli çıktı diyebilirim. Hepsiyle gurur duyuyoruz."

Etiketler : türk telekom pilot eğitim
Kar tatilinde

Kar tatilinde
'Öteki' de buluştular

'Öteki' de buluştular
Gazilerden özür dilediler

Gazilerden özür dilediler
Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmasına tepki gösterdi

Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmasına tepki gösterdi
"Yabancı arkadaşlarım adımı söylerken zorlanıyor"

"Yabancı arkadaşlarım adımı söylerken zorlanıyor"
New York sahnesinde

New York sahnesinde
20 günde 1.5 milyon kişi izledi

20 günde 1.5 milyon kişi izledi
Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin

Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin
Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var

Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX