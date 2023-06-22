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22 Haziran 2023 Perşembe 07:56:00 - Güncelleme:22 Haziran 2023 Perşembe 07:56:00

Piknikçilere ayı uyarısı

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Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçe sınırları içerisinde bulunan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü'ne piknikçilere 'ayılara dikkat edin' uyarısı yapıldı.

Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçe sınırları içerisinde bulunan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü'ne piknikçilere 'ayılara dikkat edin' uyarısı yapıldı. Yakın zamanda kış uykusundan uyanan ayıların özellikle mangal ve çöp kokusu nedeniyle daha fazla insanlara görünür hale geldiğini söyleyen yetkililer, vatandaşların ayılarla bir evcil hayvanmış gibi oynamalarının son derece tehlikeli olduğunu söyledi.

Etiketler : Bitlis Tatvan Ahlat ve Güroymak
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