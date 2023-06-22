Piknikçilere ayı uyarısı

Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçe sınırları içerisinde bulunan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü'ne piknikçilere 'ayılara dikkat edin' uyarısı yapıldı. Yakın zamanda kış uykusundan uyanan ayıların özellikle mangal ve çöp kokusu nedeniyle daha fazla insanlara görünür hale geldiğini söyleyen yetkililer, vatandaşların ayılarla bir evcil hayvanmış gibi oynamalarının son derece tehlikeli olduğunu söyledi.

