Peynir müzesi
Gravyer, çeçil ve kaşar başta olmak üzere birçok çeşit peynirin üretildiği Kars "Gelecek Turizmde" projesi kapsamında 2020 yılında dünyanın 18'inci peynir rotası olarak belirlendi.
Gravyer, çeçil ve kaşar başta olmak üzere birçok çeşit peynirin üretildiği Kars "Gelecek Turizmde" projesi kapsamında 2020 yılında dünyanın 18'inci peynir rotası olarak belirlendi. Şehrin Tarihi Süvari Tabyası'nda kurulan Türkiye'nin ilk tematik Peynir Müzesi'ni gezen turistler, süt ürünlerinin yayladan sofraya olan tüm sürecini görebiliyor.
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