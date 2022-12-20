VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak'tan Avrupa'nın doğal gazdaki tavan fiyat uygulamasına tepki
'Arapgir tahta çivili ayakkabı' tescillendi
Bakan Çavuşoğlu'ndan Danimarkalı yeni mevkidaşına tebrik
NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a dayanışma çağrısı!
Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem
20 Aralık 2022 Salı 10:37:00 - Güncelleme:20 Aralık 2022 Salı 10:37:00

Peygambere ve hafızlara hakaret etmişlerdi... Diyanetten Uğur Kutay ve Fatih Ergin'e suç duyurusu

Kaynak: İHA

ABONE OL

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hz. Peygamber'e hakaret eden Uğur Kutay ve hafızlık öğrencilerini hedef alan Yeniçağ Haber Müdürü Ergin hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve hafızlara edilen hakaretlerle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

İddialara göre, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uğur Kutay, müfredat dışına çıkarak Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e hakaret etti. Ayrıca, bir gazetenin haber müdürü ise hafızlık öğrencilerine hakaretvari sözlerde bulundu. Bunun üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yapılan hakaretler için suç duyurusunda bulunacaklarını bildirerek, "Bir öğretim üyesi alemlere rahmet Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, bir gazeteci ise ümmetin en şereflileri Kur'an hafızlarına hakaret etmiş. Çok yazık. Keşke anlamaya çalışsaydılar, severlerdi. Yapılan hakaretler için Başkanlık olarak suç duyurusunda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Öğretim Görevlisi Uğur Kutay hakkında, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Etiketler : ali erbaş uğur kutay fatih ergin peygamber hakaret suç duyurusu
Bu poz aşırı sevgi içerir!

Bu poz aşırı sevgi içerir!
Kavgayı konuşmak istemedi

Kavgayı konuşmak istemedi
3 milyonluk anlaşma

3 milyonluk anlaşma
9 yıl sonra tekli

9 yıl sonra tekli
DJ Fatih Bademci: 2023 eğlenceli başlayacak

DJ Fatih Bademci: 2023 eğlenceli başlayacak
Cem Karaca teklifi

Cem Karaca teklifi
Bebek alışverişi

Bebek alışverişi
Survivor yolcusu

Survivor yolcusu
Şahmeran'a geri sayım

Şahmeran'a geri sayım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX