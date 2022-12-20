Peygambere ve hafızlara hakaret etmişlerdi... Diyanetten Uğur Kutay ve Fatih Ergin'e suç duyurusu
Kaynak: İHA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hz. Peygamber'e hakaret eden Uğur Kutay ve hafızlık öğrencilerini hedef alan Yeniçağ Haber Müdürü Ergin hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve hafızlara edilen hakaretlerle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
İddialara göre, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uğur Kutay, müfredat dışına çıkarak Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e hakaret etti. Ayrıca, bir gazetenin haber müdürü ise hafızlık öğrencilerine hakaretvari sözlerde bulundu. Bunun üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yapılan hakaretler için suç duyurusunda bulunacaklarını bildirerek, "Bir öğretim üyesi alemlere rahmet Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, bir gazeteci ise ümmetin en şereflileri Kur'an hafızlarına hakaret etmiş. Çok yazık. Keşke anlamaya çalışsaydılar, severlerdi. Yapılan hakaretler için Başkanlık olarak suç duyurusunda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Öğretim Görevlisi Uğur Kutay hakkında, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.
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