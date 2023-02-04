Peş peşe uyarılar! İstanbul için alarm!

Şubat ayına girişimiz ile birlikte İstanbullular "Kar ne zaman yağacak?" sorusunun cevabını arıyordu. Beklenen cevap geldi. 5 Şubat Pazar günü İstanbul'da çok kuvvetli bir kar yağışı olacak. Hatta AKOM'dan uyarı geldi. Meteoroloji uzmanları da "Pazar günü sakın evden çıkmayın" dedi. İşte il il hava durumu...

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ!

Beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerim, İstanbul'da; cumartesi ve pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım" dedi.

İBB KARA HAZIRLIKLI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) hafta sonu gelmesi beklenen şiddetli kar yağışına yönelik tüm hazırlıklarının tamamlandığı belirtildi. İBB, kar yağışına 9 bin 649 personel ve 2 bin 275 araç mücadele edecek. 64 tank solüsyon ve 377 kutu tuz da yollara dökülmek için hazırlandı. Çekici araçlar hazır bekletilerek, yolda kalmalara müdahale edilecek.

SABAH 8'DEN İTİBAREN DON YAŞANACAK

Sokak hayvanları kurtarılarak beslenmeleri yapılacak. Evsiz vatandaşlar da tesisler ve anlaşmalı otellerde ağırlanacak. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), muhtemel Kar yağışı ile don olaylarına karşı uyardı. İstanbul'un, pazar günü sabah 08:00'den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

"EVİNİZDE OTURUN"

Prof. Dr. Orhan Şen'de şunları söyledi: "İstanbul gibi bir megakentte kar yağışının çok şiddetli olmasına da gerek yok. Pazartesi günü hem okullar açılacak hem işe başlanacak. Çarşambaya kadar sarkıyor kar yağışı. Bence o kargaşayı yaşamamak için pazartesi, salı tatil olsa tabii daha iyi olur." Prof. Dr. Şen yaptığı paylaşımda ise "Pazar evinizde oturun, kar var. Kıyılar hariç yerde kar örtüsü artar" dedi.