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22 Ocak 2024 Pazartesi 16:14:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 16:14:00

Peş peşe uyarılar geliyor... Lapa lapa kar yağacak! 28 il için sarı alarm verildi

Kaynak: AA

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Türkiye, Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 il için sarı alarm verdi. Kar ve fırtınanın etkili olması beklenen ve aralarında İstanbul'un da olduğu iller için peş peşe uyarılar geldi. Kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise, 'Vatandaşlarımızdan çığ tehlikesi, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum.' dedi.

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası tüm yurtta etkisini artırdı. Cumartesi akşamından itibaren yer yer sağanak ve kar yağışları başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise son değerlendirmeleri yaptı. Türkiye için bir kez daha soğuk hava uyarısında bulunan Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların 10 derece birden düşeceğini açıkladı.

23 İL İÇİN SARI ALARM VERİLDİ

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Marmara doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güney Doğu Anadolu ile Kırklareli, Afyonkarahisar, Denizli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği açıklandı.

Yurdun iç bölgelerinde Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da 23 kent için sarı alarm verildi. Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Batman, Şırnak ve Ardahan illerinde yağışların kuvvetli olacağı belirtildi.

LAPA LAPA KAR YAĞACAK!

Kıyı kesimler ile güneydoğu kesimlerde yağmur ve sağanak beklenirken diğer yerlerde yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görüleceği açıklandı. Yağışların; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu çevrelerinde kuvvetli olacağı vurgulandı.

DİKKAT ÇEKEN ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji uzmanları kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceğini açıkladı. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi uyarısı yaptı. Hava sıcaklıklarının, iç kesimler ve Doğu Karadeniz'de hissedilir derecede, 8 ilâ 10 derece azalacağı, diğer kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacağı vurgulandı.

MARMARA VE EGE İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı da yaptı. Açıklamada "Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL'DA BUGÜN KAR VAR!

Yapılan son tahminlere göre İstanbul'da havanın 7 derece çok bulutlu olacağı açıklandı. Gün içerisinde aralıklı hafif yağmur ve karla karışık yağmur beklendiği vurgulandı.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI ÖZHASEKİ'DEN KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Siirt'in yükseklerinde beklenen kuvvetli ve yoğun kar yağışı için vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Siirt'in yükseklerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Özhaseki, "Vatandaşlarımızdan çığ tehlikesi, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum." ifadesini kullandı.

Etiketler : hava durumu sarı alarm KAR
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