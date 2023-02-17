Peş peşe mucize kurtuluşlar

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ve 34 yaşındaki Mustafa Avcı, depremin 261. saatinde sağ çıkarıldı.

Odabaşı Mahallesi'ndeki özel hastanenin enkazında çalışma yürüten ekipler, iki kişinin canlı olduğunu tespit etti.

Özel harekat polislerinin de yer aldığı yoğun çalışmanın ardından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ve 34 yaşındaki Mustafa Avcı'ya ulaşıldı.

Ekipler, Şakiroğlu ile Avcı'yı enkazdan depremin 261. saatinde sağ çıkardı.

Şakiroğlu ve Avcı hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Ali Şakiroğlu

260 SAAT SONRA GELEN KURTULUŞ

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir binanın enkazından 14 yaşındaki çocuk, depremin 260. saatinde sağ çıkarıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürdürüldü.

Ekinci Mahallesi'ndeki Buket Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan arama kurtarma ekipleri bir çocuğa ulaştı.

Yabancı uyruklu 14 yaşındaki Osman Halebiye, ekiplerin çalışmasıyla depremin 260. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.

Çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

258 SAAT SONRA SAĞ OLARAK ENKAZDAN ÇIKARILDI

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Kahramanmaraş'ta bir binanın enkazı altında kalan kadın, depremin 258. saatinde yaralı çıkarıldı.

Ebrar Sitesi enkazında çalışma yürüten ekipler, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti. Yoğun bir çalışmanın ardından ekipler 29 yaşındaki Neslihan Kılınç'ı kurtardı.

Depremin 258. saatinde enkazdan çıkarılan Kılınç, ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye gelen Kılınç'ın ağabeyi Yusuf Yalçınöz, "Allah'a şükür kardeşim kurtuldu. Bilinci yerinde diyorlar, henüz görmedik. İnşallah Allah'ım herkese böyle mutlu an yaşatsın." dedi.

Baba Cuma Yalçınöz ise "Allah'ım dualarımı geri çevirmedi. Yarım saat önce kızımın çantası, yarım saat sonra da kendisi çıktı. Din kardeşlerimin hepsinin kurtulmasını istiyorum. Eşi uzman çavuştu, Suriye'den yeni gelmişti." diye konuştu.

NESLİHAN KILIÇ'IN DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Kahramanmaraş'ta 258 saat sonra enkazdan kurtarılan 29 yaşındaki Neslihan Kılıç'ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama yapıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Doktora Öğretim Üyesi Muhammed Semih Gedik, Kılıç'ın genel durumunun iyi olduğunu ve sıvı desteği verilerek diyaliz tedavisine başlayacaklarını söyledi. Hastanın konuşabildiğini ve yakınlarını sorduğunu ifade eden Muhammed Semih Gedik, "Hastamız depremin 258'inci saatinde enkaz altından çıkarıldı. Ambulansla bize geldikten sonra ilk müdahalesini yaptık. Soğuk bir ortamda kaldığı için ısı tedavisiyle başladık. Kendisinin acil diyaliz endikasyonu var. Bunun için hastamızı yoğun bakıma alarak diyalize alacağız. Takip ve tedavisi devam ederken Ankara Şehir Hastanesine sevk etme durumumuz var. Bu duruma ilerleyen saatlerde karar vereceğiz. Kendisinin genel durumu iyi, acil ameliyatlık bir durumu yok. Gerekli müdahaleleri yapıldı. Kendisi adını söylüyor, ailesini sordu ve bilinci açık" dedi.