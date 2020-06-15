Peş peşe depremler sonrası korkutan uyarı!

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15 Haziran 2020 Pazartesi 13:05:00 - Güncelleme:15 Haziran 2020 Pazartesi 13:13:00

Bingöl depreminin ardından korkutan tahmin: 6,9 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeli var

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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Bingöl'de iki gün arayla yaşanan bu depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Son dakika haberine göre; Sözbilir, "Kuzey Anadolu Fayı'nın en doğudaki iki kolu birlikte deprem üretmeye başladı. Her iki fay üzerinde 6,9 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeli var."

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün ve bugün meydana gelen depremlere ilişkin, Kuzey Anadolu Fayı'nın en doğudaki iki kolunun birlikte deprem üretmeye başladığını ve 40 kilometre uzunluğa varan fayın 6,9 büyüklüğe kadar deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu bildirdi.

Sözbilir, yaptığı açıklamada, Bingöl'ün Karlıova ilçesi Kaynarpınar mevkisinde dün saat 17.24'te 5,7 büyüklüğünde, bugün ise 09.51'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlatarak, bölgenin önemli deprem potansiyeli barındıran yerlerden olduğunu belirtti. 

"6.9 BÜYÜKLÜĞÜNE VARAN DEPREM" UYARISI

Kuzey Anadolu Fayı'nın en doğudaki kollarının birlikte deprem üretmeye başladığını vurgulayan Prof. Dr. Sözbilir, şunları kaydetti:

"Faylar tetiklendi. Dünkü depremde 5,7 ile kırılmaya başlayan Elmalıdere segmentinin artçıları sürerken, bugün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem Kargapazari segmenti üzerinde gerçekleşti.

Yani Kuzey Anadolu Fayı'nın en doğudaki iki kolu birlikte deprem üretmeye başladı. 40 kilometre uzunluğa varan her iki fay üzerinde 6,9 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeli var.

Bu nedenle hasar görmüş evlere girilmemesi çok önemli. Erzincan ile Karlıova arasındaki bölgede önemli bir sismik etkinlik yaşanıyor." 

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