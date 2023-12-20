Peru 6.2 ile sallandı
Kaynak: AA
Peru'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Güney Amerika ülkesi Peru'da 6,2 büyüklüğünde deprem oldu.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Peru'nun İray bölgesi olan 6,2 büyüklüğündeki depremin, yerin 93,4 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.
Can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Peru, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.
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