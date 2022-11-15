Bir grup gazeteciye Ukrayna-Rusya savaşı üzerine değerlendirmelerde bulunan ve isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey Pentagon yetkilisi, Rusya'nın, Herson kenti başta olmak üzere büyük bir toprak parçasını Ukrayna ordusuna bırakmak zorunda kaldığını ifade etti.

"STRATEJİK BİR ZAFER"

Ukrayna ordusunun Herson'da barikatları ve Ruslar tarafından bırakılmış mayınları temizlemeye ve kentteki hasarı tespit etmeye devam ettiğini belirten yetkili, "İlk belirlemelere göre su dahil birçok sivil altyapıya ağır hasar verilmiş. Ruslar, işgal ettikleri Ukrayna topraklarının kalanından çekilme niyetinde olmadığı için önümüzde halen zor bir savaşın olduğu şüphesiz. Ancak yine de Herson'un kurtarılması önemli bir başarı ve Ukrayna halkının ve ordusunun ülkelerini savunma konusundaki kararlılığını ve sağlamlığını gösteren bir başarıdır." diye konuştu.

Yetkili, ABD'nin uluslararası ortakları ile gidebildiği yere kadar Ukrayna ordusuna destek vermeye devam edeceğini vurgulayarak, Rusya'nın Herson'dan çekilmesini "stratejik bir zafer" ve operasyonel anlamda oldukça önemli bir gelişme olarak nitelendirdi.

TÜRKİYE SORUSUNU YANITLAMAKTAN KAÇINDI

Pentagon yetkilisi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki saldırı üzerine "ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin taziye mesajını kabul etmediklerine" ilişkin açıklamasına yönelik soruya, "Bu brifingin Ukrayna odaklı olmasını istiyorum. Şunu söyleyeceğim, Türkiye halen çok önemli bir müttefik. Sizin Ukrayna dışındaki sorularınızı bu toplantı dışında değerlendirmekten memnuniyet duyarız." yanıtını verdi.