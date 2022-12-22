Elon Musk'ın ifşa ettiği Twitter dosyalarına göre, ABD Savunma Bakanlığı'nın talebiyle terör örgütü YPG yanlısı hesaplar da dahil, propaganda amaçlı trol hesaplara koruma sağlandı.

TwItter'ın yeni sahibi Elon Musk, iki haftadır Twitter Dosyaları adıyla sürdürdüğü ifşaatların 8'incisini Intercept haber sitesinin muhabiri Lee Fang üzerinden yaptı.

Gazeteci Lee Fang, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD ordusunun psikolojik savaş operasyonlarının parçası olan Twitter hesaplarına onaylı hesap (mavi tik) işareti verildiğini açıkladı.

Fang, Twitter ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) arasında CENTCOM'un psikolojik harekatlarının parçası olan hesaplar şikayet edildiğinde koruma listesine (beyaz liste) alınmasını ve bu hesaplara onaylı hesap işareti verilmesine ilişkin yazışmaları ifşa etti.

Twitter ile ABD ordusu ilişkisinin 5 yıl öncesine gittiğini belirten Fang, CENTCOM'un kullandığı hesapların, Yemen, Suriye, Irak, Kuveyt ve Ortadoğu'nun genelinde insanların fikirlerini şekillendirmek için paylaşımlar yaptığını kaydetti.

ŞİKAYETE KARŞI KORUMA

Fang'ın paylaştığı belgelerden birinde, CENTCOM'da görevli Nathaniel Kahler, 26 Temmuz 2017'de Twitter yetkilisine, "ABD'in belirli mesajları daha güçlü yaymak için kullandığ"ı bir Arapça hesap listesini göndererek, birine 'mavi tık' verilmesini, diğerlerinin de 'beyaz liste'ye alınarak şikayet ve siber müdahalelere karşı koruma sağlamasını istedi.

Kahler, "Hashtag'leri endekslemeyen bazı hesaplarımız var, belki de bot olarak işaretlendiler. Bunlardan birkaçı gerçek bir takipçi kitlesi oluşturdu ve şimdi bunları kurtarmayı umuyoruz" diye yazdı ve gerekirse CENTCOM ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan ek evrak getirebileceğini iletti.

'SPAM'DAN ÇIKARILDILAR

Twitter, o dönemde IŞİD ve diğer terör örgütleriyle bağlantılı hesapları belirleyen ve 'spam' olarak askıya alan bir sistem geliştirmişti; ancak bu hesaplar ABD ordusu tarafından kontrol ediliyordu ve Kahler 52 hesabı içeren bir liste göndererek 'koruma' istedi. Listedeki hesaplar arasında, Suriye'de ABD destekli YPG'nin tanıtımına ve Irak'ta İran karşıtı mesajlar paylaşanlar da vardı.

CENTCOM'un talebi üzerine Twitter bu hesaplara koruma ve muafiyet etiketi ekledi, bot hesaplara uygulanan askıya alma veya görünürlüğünü azaltma yolunu kapattı.

Twitter yetkilisi Lisa Roman da, Pentagon'a gönderdiği bir e-mailde, "bu tabloda yer alan hesapların ABD ordusu ile ilişkisini teyit edemedik, teyit edebilir misiniz" dedi.

STANFORD DA İFŞA ETMİŞTİ

Stanford Internet Gözlem Merkezi, geçen Ağustos ayında, ABD'nin psikolojik harekat için Facebook, Twitter ve Telegram'da kullandığı sahte profil fotoğrafları ile dezenformasyon yapan hesaplardan bazılarını ifşa etti ve "Twitter bunlara koruma sağlıyor" dedi. Twitter, daha sonra bu hesapları askıya alarak şov yaptı.

Twitter ve Facebook ağustos ayında ABD lehine uluslararası alanda dezenformasyon yapan bir ağa ait 150'den fazla hesabı askıya aldığını açıklamıştı.

Pentagon Müsteşarı Colin Kahl da, askeri bilgi operasyonları yürüten tüm birimlerin faaliyetlerine ilişkin inceleme başlatmıştı.

Elon Musk'ın iki haftadır paylaştığı Twitter'in kurum içi belgelerinde, şirketin politikalarında ABD güvenlik ve istihbarat kurumları ile Beyaz Saray'ın etkisini ortaya koymuştu.