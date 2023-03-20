Pentagon raporladı! "Kanser riski daha yüksek"

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20 Mart 2023 Pazartesi 16:45:00 - Güncelleme:20 Mart 2023 Pazartesi 16:45:00

Pentagon raporu: Askeri pilot ve yer mürettebatının kanser riski daha yüksek

Kaynak: AA

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan bir araştırmada, askeri pilot ve yer mürettebatının genel nüfusa kıyasla belirli kanser türlerinde daha yüksek risk altında olduğu tespit edildi.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Pentagon'un kanser oranlarına ilişkin araştırmasında, 1992-2017 yıllarında askeri uçaklarda uçan ya da yer destek hizmetlerinde çalışan yaklaşık 900 bin personelin verileri incelendi.

Buna göre, askeri pilot ile bu uçaklara yakıt sağlayan ve bakımını yapan yer ekiplerinin, genel nüfusa kıyasla belirli kanser türlerinde daha yüksek risk altında olduğu saptandı.

Araştırmada, askeri personelde kanser görülme sıklığının daha yüksek olduğu ancak genel nüfusla karşılaştırıldığında benzer ya da daha düşük ölüm görüldüğü kaydedildi.

Uçak mürettebatında yüzde 87 daha yüksek melanoma (cilt kanseri türü) ve yüzde 39 daha yüksek tiroit kanseri görüldüğü tespit edilen araştırmada, erkek mürettebatta prostat kanseri görülme oranının da yüzde 16 daha fazla olduğu belirtildi.

Araştırmada, genel nüfus ile karşılaştırıldığında uçak mürettebatının tüm kanser türlerinde yüzde 24 daha fazla risk altında olduğu ifade edildi.

Askeri uçakların bakımı veya yakıt ikmalini yapan havaalanı yer mürettebatının da incelendiği araştırmada, bu kişilerdeki beyin ve sinir sistemi kanserlerinin yüzde 19, tiroit kanserinin yüzde 15, melanomanın ise yüzde 9 daha yüksek görüldüğü tespit edildi.

Bu kişilerdeki böbrek veya böbreğe ilişkin kanserlerin ise genel nüfusa kıyasla yüzde 9 daha yüksek görüldüğü kaydedildi.

Öte yandan, sigara, alkol kullanımı ve aile öyküsü dahil "kontrol edilemeyen çok sayıda faktör olduğu için" araştırmanın, söz konusu çalışma alanının kansere neden olduğu anlamına gelmediği" belirtildi.

Pentagon'un, personelin hangi toksin ya da kanserojen etkenlere maruz kaldığını belirlemek için daha kapsamlı inceleme yapmayı planladığı ifade edildi.

Etiketler : pentagon kanser askeri pilot mürettabat araştırma

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