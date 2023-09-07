Pendik'te tesettürlü kadına küstah saldırı: Bu kadar kapanmanın alemi yok

Pendik'te tesettürlü kadına küstah saldırı: Bu kadar kapanmanın alemi yok

Pendik'te 80 yaşındaki yaşlı adam, sokakta gördüğü tesettürlü kadına sözlü saldırıda bulundu.

Her fırsatta tercihlere saygı duyulması gerektiğini söyleyen fakat kendi görüşlerine aykırı bir durum olduğunda saldırıya geçen kesim, bu kez kendini Pendik'te gösterdi.

Pendik'te 80 yaşındaki yaşlı adam, tesettürlü kadına sözlü tacizde bulundu.

"BU KADAR KAPANMANIN ALEMİ YOK"

Tesettürlü kadın herkesin herkese saygı duymak zorunda olduğunu belirtirken yaşlı adam "Bu kadar kapanmanın alemi yok" diyerek sözlü tacizde bulundu.