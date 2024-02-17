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17 Şubat 2024 Cumartesi 07:15:00 - Güncelleme:17 Şubat 2024 Cumartesi 07:15:00

Pendik'te polise silahla ateş açıldı

Kaynak: AA

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Pendik'te, şüphe üzerine kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere silahla ateş açan iki kişi, karşılık verilmesi üzerine kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Batı Mahallesi'ne motosikletle gelen iki kişi, durumlarından şüphelenerek kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere silahla ateş açtı.

Şüpheliler, polislerin karşılık vermesi üzerine olay yerinden kaçtı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, akşam saat 22.45'te siyah kıyafetli ve kasklı iki şüphelinin Pendik Batı Mahallesi Geziboyu Caddesi'ne motosikletle geldiği, bina girişine motosikleti bıraktıktan sonra çevrede dolaşmaya başladığı belirtildi.

Açıklamada, bölgede görevli polis memurlarının durumlarından şüphelenerek kimlik kontrolü yapmak istediği ancak şüphelilerin polis memurlarına silahla ateş açtığı kaydedildi.

Polis memurlarının karşılık vermesi üzerine şüphelilerin motosikletle olay yerinden kaçtığı ifade edilen açıklamada, saldırıda can kaybı ve yaralı olmadığı, şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Etiketler : pendik polis kimlik kontrolü ateş silah
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