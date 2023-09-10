Pendik'te orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalesi devam ediyor.

Kurtdoğmuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yaklaşık 6 hektarlık alana yayılan alevleri söndürmek için itfaiye ile İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin karadan müdahale ettiği yangın için arazöz ile su tankeri takviyesi yapılıyor.