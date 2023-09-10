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10 Eylül 2023 Pazar 21:56:00 - Güncelleme:10 Eylül 2023 Pazar 21:56:00

Pendik'te orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Kaynak: AA

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Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalesi devam ediyor.

Kurtdoğmuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yaklaşık 6 hektarlık alana yayılan alevleri söndürmek için itfaiye ile İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin karadan müdahale ettiği yangın için arazöz ile su tankeri takviyesi yapılıyor.

Etiketler : istanbul pendik orman yangını
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