Pendik'te orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Kaynak: AA
Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor
Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalesi devam ediyor.
Kurtdoğmuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yaklaşık 6 hektarlık alana yayılan alevleri söndürmek için itfaiye ile İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin karadan müdahale ettiği yangın için arazöz ile su tankeri takviyesi yapılıyor.
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